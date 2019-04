6e édition du programme - Les Bâtisseuses à Montréal et à Sherbrooke: continuons de célébrer le travail des femmes, pour aider les enfants de la communauté québécoise





Rayhana et d'autres enfants continuerons à emménager dans des logements décents et sécuritaires, grâce à l'engagement des « Bâtisseuses ».

MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mon nom est Rayhana. Je suis encore une petite fille. J'habite à Montréal avec mes parents, mon frère et ma soeur depuis un an.

Mon père et ma mère ont toujours su qu'en croyant fermement à leurs objectifs, en y mettant beaucoup de travail, d'espoir et de persévérance, leur rêve de devenir propriétaire se concrétiserait. Mon père travaille dur pour nous offrir la meilleure des vies de famille et ma mère souhaitait reprendre ses études! Mais pour cela, il nous fallait un logement décent, sécuritaire et abordable. Nous avons découvert les maisons Habitat, et nous avons eu le bonheur d'être sélectionnés! En devenant famille partenaire d'Habitat, nous avons travaillé bénévolement dans notre propre maison. C'est à cette occasion que j'ai rencontré des bénévoles, toutes ces femmes souriantes et heureuses de nous aider. J'ai bien vu qu'elles prenaient du plaisir à construire et à apprendre! On m'a dit qu'elles s'appelaient les « Bâtisseuses » d'espoir.

Nous avons emménagé dans notre nouveau logement, en présence de toutes les bénévoles qui avait fait de notre maison la plus belle des maisons ou grandir!

« Ma mère a décroché son diplôme et nous avons découvert notre nouvelle école. Grâce à l'action des centaines de femmes qui se sont impliquées dans le programme des Bâtisseuses, je sais maintenant qu'il faut croire en ses rêves et ne jamais abandonner! »

Les inscriptions sont ouvertes du 2 avril au 10 mai. Les journées de construction se dérouleront du 3 au 21 juin, à Montréal et à Sherbrooke.

Pour tout renseignement, consultez le site : www.batisseuses.com

À propos d'Habitat pour l'humanité Québec (HHQ)

HHQ est le seul organisme de bienfaisance au Québec, affilié à l'Habitat for Humanity Canada (HHC). Nous visons à contribuer à un monde où chacun est propriétaire d'une demeure adéquate et sécuritaire. Notre mission est de mobiliser des bénévoles et des entreprises pour faciliter l'accès à la propriété des familles à revenu modeste.

