Bullard annonce l'acquisition de Darix





CYNTHIANA, Kentucky, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Bullard, un leader mondial novateur sur le marché des équipements de protection individuelle, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société établie en Suisse Darixtm, une scission-distribution primée de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui est axée sur l'amélioration de la connaissance situationnelle des spécialistes dans des environnements critiques.

Fondée en 2017, Darix est composée d'une équipe de spécialistes du traitement de l'image et des logiciels, de l'expérience d'utilisateur et de la conception, de la microélectronique et du prototypage rapide. Elle figure également au premier rang des lunettes intelligentes pour les applications d'intervenants d'urgence et de sécurité industrielles et commerciales.

« Bullard s'est engagé à mettre sur le marché des équipements de sauvetage qui permettent à nos clients de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée », a déclaré Wells Bullard, président-directeur général de Bullard. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Darix dans la famille Bullard afin de proposer de nouvelles solutions innovantes pour améliorer la sécurité des personnes dans le monde. »

Martjin Bosch, président-directeur général de Darix, a ajouté : « Il y a quatre ans, nous avons commencé par une mission simple : aider les pompiers à sauver des vies en leur permettant de voir à travers la fumée. Aujourd'hui, ce rêve se rapproche grandement alors que nous rejoignons une équipe fantastique qui partage les mêmes idées. »

Darix, qui se trouve actuellement à Lausanne, en Suisse, continuera d'y résider et deviendra le centre de technologie Bullard, spécialisé dans le développement de technologies de pointe destinées à améliorer la sécurité des travailleurs.

Peter Lugo, président et directeur de l'exploitation de Bullard, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au talent incroyable de Darix pour tirer parti de la technologie augmentée qui alimentera nos solutions de produits de base et nos nouveaux produits, et ce, afin de continuer à résoudre les problèmes liés à la sécurité les plus critiques de nos clients. »

À propos de Bullard

Bullard est un leader mondial des équipements et systèmes de protection individuelle conçus pour aider à sauver des vies. Fondé en 1898, Bullard protège les travailleurs des marchés de la santé et de la sécurité industrielles et d'intervenants d'urgence. Bullard, dont le siège social est situé dans le Kentucky, est une société dirigée par la même famille depuis cinq générations qui possède des bureaux et des installations aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Bullard à l'adresse www.bullard.com ou appelez le service clientèle de Bullard au 877-BULLARD ou au + 1-859-234-6616.

Contact : Deborah Puracchio

Téléphone : 859-234-6616, extension 105

Deborah_Puracchio@bullard.com

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 07:44 et diffusé par :