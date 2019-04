SNC-Lavalin conclut une entente portant sur la vente à OMERS d'une part de 10,01 % dans Autoroute 407 ETR pour un produit pouvant atteindre 3,25 milliards $





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente portant sur la vente à OMERS de 10,01 % des actions de 407 International Inc. (« Autoroute 407 ETR »), la première autoroute du monde à péage entièrement électronique dépourvue de barrières, située dans la région du Grand Toronto (« RGT »). À l'heure actuelle, Autoroute 407 ETR est détenue par Cintra Global S.E., une filiale en propriété exclusive de Ferrovial, S.A. (43,23 %), par des filiales détenues indirectement par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (40 %) et par SNC-Lavalin (16,77 %). Selon les modalités de l'entente, le produit brut de la vente pour SNC-Lavalin pourrait atteindre 3,25 milliards $ au total; une tranche de 3 milliards $ doit être versée à la date de clôture et le solde de 250 millions $ sera versé sur une période de dix ans, sous réserve de certains seuils financiers liés au rendement continuel de Autoroute 407 ETR. La transaction devrait être conclue d'ici environ deux mois. La vente est assujettie à certains droits des actionnaires, y compris le droit de premier refus. SNC-Lavalin conservera une part de 6,76 % dans Autoroute 407 ETR. Cette transaction est assujettie aux conditions de clôture d'usage.

« À notre avis, il s'agit d'un actif unique et exceptionnel que le marché a sous-évalué pendant des années. Cette transaction nous permet de tirer profit de la cristallisation d'une partie de cette valeur, tout en conservant une participation dans un bien d'infrastructure canadien réussi. Nous sommes fiers d'avoir collaboré à la construction de ce projet, a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin inc. Concurremment à la transaction, la Société et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont renégocié les conditions de la convention de prêt de 1 milliard $ conclue en 2017, le prêt étant soutenu par les actions de Autoroute 407 ETR. Cette entente atteint les objectifs des deux parties. »

Vous trouverez sur SEDAR plus de renseignements sur les conditions et modalités de la convention de prêt révisée avec la CDPQ.

Le produit net de cette transaction servira i) au remboursement d'environ 600 millions $ au titre de la convention de prêt avec la CDPQ, qui a été modifiée récemment, ainsi ii) qu'à l'exécution du plan de désendettement de la Société. En ce qui concerne le solde restant du produit, la Société évaluera continuellement sa stratégie de répartition du capital, y compris les rachats d'actions, pour déterminer l'option qui permettra de créer la plus grande valeur pour les actionnaires.

« Nous sommes d'avis que la valeur réalisée dans le cadre de cette transaction démontre encore une fois la force de la création de valeur inhérente de nos investissements de Capital, a déclaré Stéphanie Vaillancourt, vice-présidente directrice, Capital, et trésorière. Notre investissement dans Autoroute 407 ETR a produit d'excellents rendements au fil des ans. Il s'agit de la première autoroute à péage entièrement électronique en accès libre dans le monde, qui s'étend sur 108 km d'est en ouest au coeur de la RGT, le plus important centre économique et la plus grande population du Canada. Notre groupe Capital est bien positionné pour investir dans de tels projets et les réaliser, fort de sa vaste expérience et de la collaboration de nos collègues de l'ingénierie et de la gestion de projets. »

À propos de l'Autoroute 407 ETR

L'autoroute 407 ETR est la meilleure façon de traverser la pointe septentrionale de la région du Grand Toronto. Chaque jour de la semaine, les conducteurs font plus 415 000 trajets et ne cessent de rapporter que l'utilisation de l'autoroute à péage leur fait gagner un temps considérable et réduit leur consommation de carburant ainsi que les coûts d'entretien du véhicule. Sans compter que se tenir à l'écart de la saturation du réseau et de la circulation dense par ailleurs entraîne une baisse des émissions nuisibles de dioxyde de carbone. La fréquentation de l'autoroute à péage a augmenté à un rythme croissant depuis son ouverture en 1999. Elle est aujourd'hui bien connue pour être l'itinéraire privilégié des entreprises qui veulent transporter efficacement des marchandises, et des personnes qui souhaitent économiser du temps sur leur transport pour se consacrer à ce qui leur tient le plus à coeur.

À propos de OMERS

Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes à prestations déterminées au Canada, avec un actif net de 97 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Un régime de retraite conjoint ayant plus de 1 000 employeurs à son actif, OMERS administre les rentes et investit au nom de près d'un demi-million de participants actifs et retraités. Les participants du régime de retraite d'OMERS incluent des employés, syndiqués et non syndiqués, de municipalités, de commissions scolaires, de commissions de transport, de services publics électriques, de services d'urgence et de sociétés de l'aide à l'enfance dans tout l'Ontario. Les cotisations proviennent également des participants et des employeurs. OMERS a des employés à Toronto, Londres, New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et d'autres grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe. Ils sont responsables de la création et de la gestion d'un portefeuille diversifié et de placements de grande qualité sur les marchés boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en biens immobiliers.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources. www.snclavalin.com

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter » ou « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres déclarations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques, dont ceux se rapportant à la réalisation future anticipée de la vente (ce qui comprend l'échéancier de cette vente) par la Société de 10.01% des actions de 407 International Inc. décrites dans le présent communiqué de presse de même que les avantages de cette vente pour la Société, y compris sa situation financière. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux « règles refuges » des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel un énoncé prospectif particulier se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 07:48 et diffusé par :