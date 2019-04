The Lux Collective : le premier hôtel de la nouvelle marque SALT ouvre ses portes, inspiré par une île riche en couleurs





Un safari de couleurs par Camille Walala et Jean-François Adam

FLORÉAL, Île Maurice, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- La nouvelle marque hôtelière SALT a ouvert les portes de son premier hôtel, SALT of Palmar , 59 chambres, sur la côte Est de l'île Maurice. Il s'agit d'un magnifique établissement conçu pour défendre le développement durable, se lier à la communauté locale et présenter la véritable île Maurice aux voyageurs modernes, soucieux du style et curieux de découvrir de nouvelles cultures.

Son aspect distinctif est né d'une collaboration entre l'architecte mauricien Jean-François Adam de JFA Architects , un visionnaire primé à l'origine d'espaces contemporains importants présents sur l'île Maurice et à l'étranger, et l'artiste française Camille Walala , dont les fresques éclatantes ornent des bâtiments dans le monde entier.

Se consacrant à tout ce qui est local et viable, la nouvelle marque hôtelière s'est engagée à permettre à ses clients de découvrir des personnes, et pas seulement des endroits, et à déterrer le coeur battant de chaque destination. Au coeur des conceptions de Jean-François réside un désir de mettre l'environnement naturel et le mode de vie mauriciens au premier plan, pour que chaque visiteur ressente réellement ce que son île natale peut lui offrir. En prenant pour base un incroyable bâtiment existant aux formes géométriques, semblable à un riad, situé sur le bord de la plage Palmar, il a minutieusement redéfini les structures présentes afin d'accentuer la proximité de l'hôtel avec la mer. Dans ce cadre, il a orienté tous les lits face à la mer et a redessiné la piscine pour renforcer son lien avec la plage. Par ailleurs, il a joué avec la lumière tropicale chaleureuse de l'île pour faire scintiller les couleurs naturelles du lieu. La faune et la flore ont été protégées tout au long de ce projet. Jean-François explique : « Tout dans cet hôtel a été conçu pour réunir les gens. Depuis les tables communes dans la boulangerie, le restaurant et le bar de plage jusqu'au premier bar sur le toit de l'île Maurice et aux espaces conviviaux de la station thermale de SALT, tout invite à rassembler et partager des histoires de voyages et d'appréciation de ce lieu incroyable. »

Camille avait pour tâche de trouver le parfait équilibre entre son propre élan créatif et l'expression authentique du caractère de l'île : un horizon nouveau, joyeux et irrésistiblement positif. Pour trouver l'inspiration, elle a fait le tour de l'île Maurice, rencontré des artisans locaux et assimilé la palette brillante de couleurs qui parsèment l'île ; depuis les paysages verdoyants, les maisons peintes dans des couleurs vives, les eaux azur et les couchers de soleil à couper le souffle, jusqu'à l'esprit de ses communautés et à la mosaïque colorée de culture qui rend l'île Maurice si exceptionnelle. Mme Walala a commenté : « Les gens peignent leurs maisons dans les tons les plus incroyables, qui se démarquent réellement dans ce cadre tropical luxuriant. Pour le choix des couleurs de SALT of Palmar, je voulais trouver un équilibre entre des tons naturels et des couleurs pop audacieuses. L'espace est censé être amusant et représenter la beauté de cette île incroyable. »

Les détails de tout l'hôtel sont authentiques, artisanaux et uniques. La céramiste locale Janine a entièrement conçu et fabriqué l'ensemble de la vaisselle de SALT of Palmar à la main, un magnifique ensemble de 950 pièces.

SALT of Palmar connecte les explorateurs modernes avec les communautés et leur mode de vie, offrant des expériences de voyage significatives. Les clients de SALT ont l'opportunité de créer des liens avec les habitants de l'île via le programme Skill Swap, et d'échanger ainsi temps et talents avec les producteurs, concepteurs et artisans locaux, notamment des pêcheurs, des potiers, des tisseurs de paniers et bien d'autres. Le restaurant a pour philosophie de préparer des plats maison, de saison et locaux, avec des aliments frais et cultivés localement, tout en causant zéro gaspillage. Reconnaissant les liens solides entre les personnes, la nourriture et la planète, et le fait que les choix alimentaires ont un impact majeur sur l'environnement et sur la santé de ses clients, SALT s'est engagée à la préparation d'aliments bons, propres et équitables. Les chefs de l'hôtel sont membres de Slow Food International et font partie de la Slow Food Chefs Alliance. SALT respecte le modèle de Slow Food Travel prônant l'écotourisme et fournit à tous ses clients un voyage culinaire plein d'histoires, de traditions, d'arômes et d'artisanat. Les clients peuvent aussi être certains que le développement durable et la conscience environnementale nichent au coeur de l'hôtel. Par leur simple séjour, ils contribuent à habiliter les communautés locales car l'hôtel s'approvisionne au maximum localement, crée des emplois et préserve l'environnement en n'utilisant aucune matière plastique à usage unique, en favorisant la bio-agriculture et en ne causant absolument aucun gaspillage.

Tout ceci fait de SALT of Palmar un avide défenseur du développement durable. Son partenariat avec Positive Luxury signifie qu'elle arbore fièrement la marque de papillon décernée aux marques qui équilibrent le luxe avec des actions réfléchies et responsables . L'équipe à l'origine de SALT assure aux clients des séjours réellement luxueux dans des destinations qu'ils protègent au maximum de leurs capacités.

À partir de 200 $ par chambre double par nuit, petit-déjeuner inclus. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.saltresorts.com.

#WeAreSALT

#SALTShakers

@SaltResorts

The Lux Collective

The Lux Collective est un opérateur hôtelier mondial de marques détenues et de propriétés gérées : LUX*, SALT, Tamassa et Café LUX*. Les expériences hôtelières réussies ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent du travail acharné, de la passion et de la collaboration de nombreuses personnes aux compétences variées. The Lux Collective travaille avec certains des penseurs et acteurs les plus passionnés et créatifs. Aux côtés de leurs coéquipiers, parties prenantes, fournisseurs et partenaires, ils créent et proposent certaines des meilleures expériences hôtelières au monde. The Lux Collective donne toujours la priorité aux individus et reste fidèle à ses valeurs consistant à faire preuve de passion, de responsabilité et d'innovation dans toutes ses activités.

theluxcollective.com

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/846969/SALT_of_Palmar.jpg)

Contact :

Shakeel Ramjan

Administrateur responsable des ventes et du marketing

shakeel.ramjaan@saltofpalmar.com

T +230-401-8500 ? M +230-5-944-1019

The Lux Collective Ltd, Pierre Simonet Street, Floréal, Île Maurice





Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 07:36 et diffusé par :