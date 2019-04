Les Aliments Maple Leaf annonce que l'honorable David Emerson prendra sa retraite du conseil d'administration





MISSISSAUGA, ON, le 5 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé que l'honorable David L. Emerson, président du conseil d'administration, a décidé de prendre sa retraite et de quitter le conseil à compter de la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 2 mai 2019 (« l'assemblée »).

Monsieur Emerson a été nommé président du conseil des Aliments Maple Leaf immédiatement après avoir été élu au conseil d'administration en mai 2012, fort de sa vaste expérience dans les secteurs publics et privés du Canada, notamment de ses fonctions gouvernementales au Canada à titre de ministre des Affaires étrangères, de ministre du Commerce international et de ministre de l'Industrie. « David est devenu membre du conseil à un moment déterminant de l'évolution de l'entreprise, affirme M. Michael McCain, président et chef de la direction. Il a dirigé la surveillance exercée par le conseil sur la transformation réussie de la chaîne d'approvisionnement du secteur des viandes préparées de Maple Leaf, ainsi que la réorganisation de nos activités d'exploitation, y compris le dessaisissement de notre exploitation d'équarrissage et de nos investissements dans le secteur des produits de boulangerie. Mes collègues administrateurs et moi?même avons le plus grand respect pour le leadership de David et ce fut pour nous un honneur d'avoir siégé avec lui. »

Avec la décision de M. Emerson de prendre sa retraite, les Aliments Maple Leaf propose les neuf autres administrateurs en place pour qu'ils soient réélus au conseil d'administration lors de l'assemblée. Immédiatement après l'assemblée, le conseil prévoit nommer monsieur W. Geoffrey Beattie au poste de président du conseil. « En prévision de mon départ du conseil, les administrateurs ont étudié la question de la relève à la présidence et a déterminé que la combinaison d'expérience, de leadership et de connaissances sur l'entreprise offerte par M. Beattie fait de lui un excellent choix, » dit M. Emerson.

M. Beattie, qui siège au conseil d'administration des Aliments Maple Leaf depuis les dix dernières années, est le chef de la direction de Generation Capital et président du conseil de Relay Ventures. Il est également un administrateur de la General Electric Company, de Baker Hughes, une société de la GE Company et de Fiera Capital Corporation, et a été un administrateur de la Banque Royale du Canada et d'Acasta Enterprises Inc. M. Beattie a été chef de la direction de The Woodbridge Company Limited de 1998 à 2012. Auparavant, M. Beattie était un associé du cabinet d'avocats Torys LLP à Toronto et fut un vice-président chez Wood Gundy de 1987 à 1990.

Les actionnaires éliront les membres du conseil d'administration lors de l'assemblée. Les Aliments Maple Leaf continuera également à faire avancer son processus de relève du conseil sous la direction du Comité de la rémunération et de la gouvernance, y compris l'identification et le recrutement d'autres candidats exceptionnels qui pourraient devenir membres du conseil. Pour obtenir de plus amples renseignements, les actionnaires sont invités à consulter la circulaire de sollicitation de procurations de 2019 accessible sur SEDAR et dans la section des Relations avec les investisseurs sur le site www.mapleleaffoods.com .

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.®, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

