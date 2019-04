Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue - La ministre Danielle McCann désigne un expert-conseil





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce avoir nommé monsieur Sylvain Gagnon comme expert-conseil en soutien au président-directeur général au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi?Témiscamingue.

Monsieur Gagnon aura pour mandat de participer, en collaboration avec la direction générale de l'établissement, à l'identification et à la mise en oeuvre de solutions qui permettront de maintenir les services d'obstétrique et de natalité pour la population de l'ensemble du territoire. Son mandat a débuté le 1er avril et se terminera le 1er juin 2019. Il pourra être renouvelé, si nécessaire.

Rappelons que la ministre a annoncé, le 28 mars dernier, la reprise des services des activités en obstétrique?natalité à l'Hôpital de La Sarre le 14 avril prochain, à la suite de la mobilisation d'infirmières dans le réseau qui seront dépêchées en Abitibi-Témiscamingue.

Citation :

« Compte tenu de la situation préoccupante en Abitibi-Témiscamingue, des mesures impératives s'imposent, et la désignation d'un expert-conseil en soutien au président-directeur général en fait partie. Monsieur Gagnon possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour jouer ce rôle important et je suis confiante qu'il saura accompagner l'établissement dans la mise en oeuvre de solutions efficaces. Je suis ce dossier de très près afin de m'assurer que les usagers, et tout particulièrement les femmes enceintes, puissent recevoir les soins et les services de la plus grande qualité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Plus précisément, le mandat de monsieur Gagnon sera :

De documenter les problématiques liées au maintien des services en matière d'obstétrique et de natalité, notamment en ce qui a trait à la pénurie de main-d'oeuvre;

D'évaluer et de proposer des solutions à moyen et à long termes pour résoudre les problématiques documentées et ce, dans une perspective de maintien des services d'obstétrique et de natalité;

De soutenir l'établissement dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action à moyen et à long termes, permettant d'assurer le maintien des services d'obstétrique et de natalité;

De proposer toute recommandation qu'il jugera pertinente à l'égard des problématiques soulevées.

Mentionnons que monsieur Gagnon possède une vaste expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux et cumule plus de 25 années d'expérience comme gestionnaire. Au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gagnon a notamment assumé la fonction de sous-ministre associé à la Direction générale des services sociaux, de 2010 à 2015. Auparavant, il a également occupé les postes de directeur du soutien au réseau, de directeur général adjoint à la Direction générale des services à la population et de directeur des services préhospitaliers d'urgence.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :