/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la relance économique de la MRC des Etchemins/





SAINTE-JUSTINE, QC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, ainsi que le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 5 avril prochain.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, M. Richard Couët.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 5 avril 2019



Heure : 14 h



Lieu : Hôtel de ville 167, route 204 Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0

