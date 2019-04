/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le vendredi 5 avril 2019/

14 h 30

Le premier ministre effectuera une visite aux Adanac Apartments de l'organisme Toronto Community Housing et fera une annonce sur le logement abordable avec le maire de Toronto, John Tory. Un point de presse suivra. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean?Yves Duclos, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, et le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, seront présents.