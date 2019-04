Jay Du Temple se fera raser les cheveux pour Leucan





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'humoriste et animateur Jay Du Temple se fera raser les cheveux pour Leucan lors du dernier spectacle de sa tournée Bien faire, le 3 janvier 2020 au Centre Bell. Pour l'occasion, 1 $ par billet vendu sera remis directement à Leucan et l'humoriste s'engage à remettre un don égal au montant final amassé.

Cette annonce marque le lancement de la 19e édition du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim. « Nous sommes emballés et choyés de pouvoir compter sur le soutien de Jay, une personne généreuse et impliquée auprès de sa communauté. Nous sommes certains que son geste inspirera d'autres personnes à faire comme lui », affirme Lysanne Groulx, directrice provinciale, campagnes annuelles et communications à Leucan.

« Ça me touche de voir d'autres personnalités du milieu soutenir cette cause qui me tient vraiment à coeur. Faire le Défi têtes rasées Leucan est un geste symbolique de solidarité tellement important pour les familles. Depuis 2012, j'ai participé six fois au Défi et je suis certain que Jay ressentira autant de fierté que moi lorsque je l'ai fait », ajoute Dominic Paquet, porte-parole bénévole du Défi pour une 8e année consécutive.

Il est possible d'acheter des billets pour la dernière représentation de la tournée « Bien faire » de Jay du Temple au Centre Bell en visitant www.evenko.ca ou le www.jaydutemple.com.

Plusieurs sites de rasage à travers le Québec

Leucan invite la population à suivre l'exemple de Jay Du Temple, de Dominic Paquet et de près de 100 000 personnes à travers le Québec qui ont relevé le Défi et à s'inscrire à l'un des sites de rasage officiels organisés par l'Association ou à créer un Défi personnalisé et choisir la date, l'heure et l'endroit du Défi. Il est également possible de faire un don à un participant au tetesrasees.com.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l'événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé pour une 5e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l'Association, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage et de l'humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi pour une 8e année.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

Proxim a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec plus de 300 pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

