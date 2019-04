Les légendes du hockey Doug Gilmour et Guy Carbonneau s'affrontent dans le cadre du Défi canadien du petit-déjeuner Express de Holiday Inn Express®





Guy Carbonneau l'emporte sur Doug Gilmour dans le cadre de l'épreuve du petit-déjeuner Holiday Inn Express®

TORONTO, le 5 avril 2019 /CNW/ - La marque Holiday Inn Express®, membre de IHG Hotels & Resorts (IHG®), sait que pour tous ses clients, qu'il s'agisse de joueurs de hockey, d'analystes sportifs ou d'amateurs de hockey, un bon petit-déjeuner chaud est le carburant essentiel avant un match important. Afin de célébrer le lancement du nouveau petit-déjeuner buffet Express Starttm au Canada, la marque a mis au défi deux champions canadiens et rivaux sur la glace - Doug Gilmour et Guy Carbonneau - pour créer l'ultime petit-déjeuner dans le cadre du Défi canadien du petit-déjeuner Express. L'ancien joueur et analyste de hockey Mike Johnson a tenu le rôle d'arbitre et a rendu la décision finale après dégustation des plats en compétition.

Au cours d'une épreuve plutôt animée opposant Toronto à Montréal, Gilmour et Carbonneau ont eu trois minutes pour concocter leur petit-déjeuner en utilisant uniquement les ingrédients disponibles au petit-déjeuner buffet Express Starttm de la marque Holiday Inn Express. Ce petit-déjeuner buffet exclusif offre un choix de plus de 30 produits, incluant des options chaudes et froides comme des crêpes moelleuses prête par la simple pression d'un bouton, des oeufs, bacon et saucisses fraichement cuisinés, et des options santé, comme les oeufs cuits durs, les saucisses de dinde et les fruits frais, le tout disponible dans plus de 100 hôtels Holiday Inn Express au Canada.

Les deux légendes du hockey se sont affrontées dans une course contre la montre afin de créer le petit-déjeuner le plus imaginatif, jugé sur son goût délicieux et sa créativité. C'est finalement Carbonneau qui a été couronné grand vainqueur avec ses «?Crêpes supériorité numérique », crées avec des crêpes en forme de cône et remplies d'oeufs brouillés et de saucisses fraichement cuisinés. Ce plat a réussi à battre le «?Sandwich déjeuner du bagarreur?» de Gilmour, un petit pain recouvert de confiture de fraises, d'une galette de saucisse, d'oeufs brouillés et de fromage à la crème.

Guy Carbonneau, ce grand joueur de hockey montréalais et vainqueur du Défi canadien du petit-déjeuner Express, raconte : «?S'agissant d'une des plus anciennes rivalités de l'histoire du hockey, je savais que je devais être au sommet de ma forme. J'ai donc créé les «?Crêpes supériorité numérique » avec des ingrédients tous plus délicieux les uns que les autres. Je suis très fier d'avoir remporté le Défi canadien du petit-déjeuner Express Canada de Holiday Inn Express.?»

Les amateurs pourront être aux premières loges dès aujourd'hui alors que sera lancé le Défi canadien du petit-déjeuner Express sur les chaines numériques et les réseaux sociaux de Holiday Inn Express.

Jennifer Gribble, vice-présidente mondiale, Holiday Inn Express, développement grand-public, a commenté : «?Un petit-déjeuner chaud et de haute qualité est un élément différenciateur clé pour la marque Holiday Inn Express, de même qu'un important facteur de satisfaction de la clientèle, et nous sommes heureux de pouvoir partager le Défi canadien du petit-déjeuner Express avec les amateurs partout au pays. Nous connaissons l'intensité de la rivalité entre Montréal et Toronto. Avec la participation de Guy Carbonneau, Doug Gilmour et Mike Johnson, nous espérons pouvoir inspirer les amateurs canadiens à faire le plein d'énergie avant le match avec notre nouveau petit-déjeuner buffet chaud et froid Express Start.?»

Pour célébrer sa grande victoire, Carbonneau invite les amateurs à créer leur propre petit-déjeuner digne d'un jour de match dans les hôtels Holiday Inn Express partout au pays. Les clients recevront 15 pour cent de réduction sur leur séjour en réservant sur le site holidayinnexpress.com/DefiPetitDejeuner.

Pour d'information sur le Défi canadien du petit-déjeuner Express Canada, visitez holidayinnexpress.com/DefiPetitDejeuner.

À propos Holiday Inn Express® :

Pour les voyageurs en déplacement, Holiday Inn Express offre les éléments de base brillamment exécutés - une excellente nuit de sommeil avec EXPRESS Recharge, Internet haute vitesse gratuit et le petit-déjeuner buffet Express StartTM inclus - pour aider les clients à bien démarrer leur journée. En tant que marque qui connaît la croissance la plus rapide pour InterContinental Hotels Group® (IHG®), les hôtels Holiday Inn Express sont présents dans le monde entier et offrent une expérience de voyage simple et intelligent pour un voyage d'affaires et d'agrément. En 2017, Holiday Inn Express a lancé le petit-déjeuner Express Start avec plus de 30 produits chauds et froids gratuits parmi lesquels choisir, y compris la crêpière signature. Pour plus d'informations, visitez www.holidayinnexpress.com, et suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/holidayinnexpress, Twitter www.twitter.com/HIExpress et Instagram www.instagram.com/holidayinnexpress.

À propos d'InterContinental Hotels Group®

IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] est un groupe international qui exploite un large portefeuille de marques hôtelières, dont Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, vocotm, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avidtm hotels, Staybridge Suites® et Candlewood Suites®.

IHG possède, gère, loue ou franchise plus de 5600 hôtels et près de 837?000 chambres dans près de 100 pays. Le groupe a également près de 1900 hôtels en développement. IHG gère également IHG® Rewards Club, le premier et plus grand programme de fidélisation hôtelière, qui accueille plus de 100 millions de membres dans le monde.

En février 2019, IHG a acquis Six Senses Hotels Resorts Spas, ajoutant 16 hôtels (1?347 chambres) à son réseau et 18 hôtels en développement.

InterContinental Hotels Group PLC, la société de portefeuille du groupe, est incorporée en Grande-Bretagne et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Plus de 400?000 personnes travaillent dans les hôtels et les bureaux d'IHG dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur les hôtels du groupe ou pour effectuer une réservation, visitez www.ihg.com et pour en savoir plus sur le programme de fidélité IHG Rewards Club, visitez www.ihgrewardsclub.com. Pour connaître les dernières nouvelles, visitez www.ihgplc.com/media et suivez-nous sur les réseaux sociaux : www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg.

