Inauguration du Budweiser ReCup Arena





Budweiser crée un terrain de football unique en utilisant de gobelets en plastique recyclés

MOSCOU, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Budweiser, l'un des sponsors officiels de la Coupe du monde de la FIFAtm 2018, a frappé un grand coup en inaugurant un terrain de football unique créé avec des gobelets en plastique recyclés à Sotchi, en Russie. Plus de 50 000 gobelets ramassés dans les stades et dans les « Fan Fests » de la FIFA après le championnat de l'été dernier ont été utilisés pour créer de nouvelles installations sportives, le Budweiser ReCup Arena.

Plus de 3,2 millions de gobelets Budweiser Red Light ont été utilisés lors de la récente Coupe du monde de la FIFAtm, et un grand nombre d'entre eux ont été emportés par les supporteurs en guise de souvenirs.

En collaboration avec le comité d'organisation local de la Coupe du monde de la FIFAtm 2018, Budweiser a collecté et recyclé les gobelets Red Light qui ont été jetés et en a utilisé 50 000 pour créer un revêtement coloré innovant et résistant à l'usure, destiné à un nouveau terrain de 65 mètres sur 42, qui verra certainement de nombreux tirs au but à couper le souffle à l'avenir.

Les supporteurs locaux de football seront bientôt invités au tout premier match de l'histoire disputé sur le terrain rouge et blanc saisissant - « The World Cup REplay » (« cup » signifiant à la fois « coupe » et « gobelet » en anglais). L'évènement sera une nouvelle preuve de l'implication de Budweiser à l'égard du développement durable, la marque s'étant récemment engagée à ce que chaque bouteille de bière qu'elle brasse soit alimentée en électricité renouvelable à l'horizon 2025. Des symboles d'électricité 100 % renouvelable ont été incorporés sur les emballages de Budweiser sur des marchés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, où cette mesure a déjà été prise.

Budweiser est le sponsor officiel du monde de la bière de la Coupe du monde de la FIFAtm depuis plus de 30 ans et, l'année dernière, la marque s'est engagée auprès de 3,2 milliards de supporteurs de football dans le monde. Aujourd'hui, l'inauguration du Budweiser ReCup Arena à Sotchi, en Russie, a bénéficié de la participation d'invités officiels comme Marco Materazzi, une légende de la FIFA, Andrei Markov, ministre des sports de la région de Krasnodar et Konstantin Tamirov, directeur du marketing d'AB InBev Efes.

« La Coupe du monde de la FIFAtm 2018 en Russie a été reconnue comme la meilleure Coupe du monde de la FIFAtm jamais organisée. Pendant un mois, des millions de touristes du monde entier ont été réunis par l'atmosphère de fête qui émane du vrai football. Je suis très heureux de voir que BUD, l'un des sponsors officiels du tournoi, partage l'idée de préserver l'héritage de la Coupe du monde de la FIFAtm et continue à le mettre en oeuvre, même après le championnat », a déclaré Marco Materazzi, légende de la FIFA et Champion de la Coupe du monde de la FIFA.

« La Coupe du monde de la FIFAtm est célébrée par des millions de supporteurs, non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Tout au long du championnat, Budweiser a surpris les supporteurs par ses activations de marketing et leur a transmis un sentiment d'euphorie. Nous avons donc décidé de créer une installation unique - Budweiser ReCup Arena - pour prolonger précisément cette expérience. Avec un peu de chance, ce terrain nous rappellera le championnat passé et aidera probablement quelqu'un à démarrer une carrière prometteuse dans le football », a déclaré Konstantin Tamirov, directeur du marketing d'AB InBev Efes.

Pour en savoir plus sur les objectifs de durabilité de Budweiser, rendez-vous sur ab-inbev.com.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/846949/Budweiser_ReCup_Arena.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/846950/Budweiser_ReCup_Arena_2.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/846951/Budweiser_ReCup_Arena_3.jpg)

Communiqué envoyé le 5 avril 2019 à 00:41 et diffusé par :