Ivaco Rolling Mills préoccupé par les résultats de la recommandation du Tribunal canadien du commerce extérieur

L'ORIGNAL, Ontario, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 3 avril 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a fait des recommandations au gouvernement concernant les mesures de sauvegarde sur sept produits d'acier. Ivaco Rolling Mills s'inquiète du fait que le TCCE n'a pas inclus l'extension des mesures de sauvegarde pour les produits de fil machine dans ses recommandations.



Le Canada est l'un des marchés de l'acier les plus exposés au monde, et l'absence de règlement sur la mesure commerciale de l'article 232 de la loi américaine continue d'entraver les exportations et d'accroître le flux d'acier détourné vers le Canada, causant un préjudice important à l'industrie.

La période d'enquête mandatée par le TCCE a montré une augmentation constante des importations et, depuis lors, les importations ont poursuivi leur hausse. Les importations à bas prix de fil machine en acier en provenance de nombreux pays continuent d'être détournées vers le Canada, causant un préjudice important à la production nationale.

L'Union européenne et un certain nombre d'autres autorités territoriales ont récemment mis en oeuvre des mesures de sauvegarde sur les produits sidérurgiques à la suite des restrictions imposées au marché américain par les tarifs de l'article 232. En l'absence de mesures de sauvegarde, le Canada sera laissé seul et la production nationale de l'acier sera fortement exposée à des volumes importants d'acier importé à bas prix qui seront détournés dans le pays. Cela place les producteurs canadiens dans une position concurrentielle très désavantageuse et met en péril des milliers d'emplois.

Ivaco Rolling Mills a récemment été forcée de réduire ses niveaux de production en raison des conditions défavorables du marché et a annoncé plus tôt cette semaine son intention de réduire ses effectifs à L'Orignal de 50 employés à temps plein. Sans la prorogation d'une mesure de sauvegarde sur le fil machine, les conditions du marché pour les producteurs au Canada continueront de se détériorer.

Ivaco Rolling Mills demande au ministre des Finances de mettre en place des mesures de sauvegarde sur les produits de fil machine afin de stabiliser le marché et de prévenir tout autre préjudice aux producteurs d'acier, à leurs employés et aux collectivités dans lesquelles ils opèrent.

Ivaco Rolling Mills et ses sociétés affiliées continueront de servir fièrement le marché nord-américain en vendant du fil machine de qualité et des produits en aval fabriqués avec fierté par les 1500 employés des collectivités de L'Orignal et Ingersoll, en Ontario et de Marieville et Beloeil, au Québec.

Ivaco Rolling Mills est un fournisseur réputé de fil machine pour les industries de l'automobile, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et des télécommunications. Son usine, située dans les comtés de Prescott et Russell, en Ontario, produit des billettes en acier et du fil machine de haute qualité d'une manière sécuritaire, écologique et écoénergétique.

