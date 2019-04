Les jeunes délégués lancent « Initiative Changsha » à l'occasion du 3e Forum international des jeunes sur la créativité et le patrimoine le long de la Route de la soie





CHANGSHA, Chine, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 31 mars, le 3e Forum international des jeunes sur la créativité et le patrimoine le long de la Route de la soie s'est ouvert à Changsha, la capitale de la province du Hunan, dans le centre de la Chine. Ont assisté à cet évènement non seulement 27 délégués haut placés des 13 villes membres du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, mais aussi 124 jeunes représentants des 85 pays participant à l'initiative « Une ceinture, une route ».

Le forum vise à renforcer les échanges et la coopération entre les villes qui font la part belle aux arts médiatiques et les jeunes talents créatifs issus des pays qui composent l'initiative « Une ceinture, une route ». En plus de la cérémonie d'ouverture et de l'exposition d'arts médiatiques « Original Changsha », la manifestation comprend le festival du film des Caraïbes, l'évènement permettant aux jeunes Chinois et aux jeunes étrangers de tisser des réseaux, le programme de résidence en arts médiatiques « Experience Changsha » et une visite enrichissante de Changsha.

Cette année, le forum met l'accent sur les arts médiatiques, les idées créatives, l'intégration et la protection du patrimoine culturel. Publié conjointement par les jeunes participants le 3 avril, le document, intitulé « Initiative Changsha », s'articule autour de cinq thèmes, à savoir la créativité, l'innovation, les échanges, le renforcement des capacités et la jeunesse. Ces jeunes ont convenu que puisqu'ils sont une source importante d'innovation et de créativité, ils pourraient bénéficier des échanges et de l'apprentissage mutuel et y contribuer. De leur point de vue, les jeunes compétents et doués forment une nouvelle génération qui poursuit ses rêves et contribuera ainsi à rendre le monde meilleur.

Ville historique, riche d'un héritage de plus de trois mille ans, Changsha représente un centre d'une grande importance sur le cours moyen du fleuve Yang-Tsé. C'est aussi la première ville chinoise à être reconnue par l'UNESCO comme le « Centre des arts médiatiques » mondial.

Selon l'organisateur de l'évènement, le forum devrait offrir aux jeunes participants une plate-forme servant à augmenter les échanges culturels et faire progresser l'esprit de la Route de la soie en vue d'une coopération plus approfondie. Tout en s'efforçant de promouvoir l'amitié durable avec les pays composant l'initiative « Une ceinture, une route », ils vont conjuguer leurs forces pour construire une communauté visant à un avenir commun pour l'humanité.

Liens vers les images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=333257

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=333269

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 18:45 et diffusé par :