Un podcast dédié aux projets de blockchain dans les Balkans





æternity Ventures et Netokracija lancent « Blockchain from the Bloc(k) », le premier podcast consacré au potentiel exceptionnel de la région dans le domaine de la blockchain

SOFIA, Bulgarie, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- æternity Ventures, la branche d'investissement de la plateforme de contrats intelligents décentralisée æternity, et Netokracija, la principale société de médias numériques des Balkans, oeuvrent conjointement à la création d'une nouvelle série de podcasts intitulée Blockchain from the Bloc(k), qui mettra en lumière le potentiel croissant de la région dans le domaine des technologies de la blockchain en explorant à la fois les solutions innovantes des startups et les industries existantes de ce secteur émergent.

L'émission est animée par Luka Su?i?, directeur des investissements chez æternity Ventures, et Ivan Brezak Brkan, fondateur et rédacteur en chef de Netokracija, et a pour objectif de sensibiliser davantage aux projets de blockchain dans les Balkans, une zone en plein essor n'ayant étonnamment pas fait l'objet de l'attention des médias.

« Comme nous avons pu le constater dans le cadre des projets des Balkans impliqués dans le Starfleet Accelerator cette année et en 2018, le paysage de la blockchain est florissant dans la région mais ne jouit pas de l'attention qu'il mérite. », a déclaré Luka Su?i?, « Nous avons lancé ce podcast dans le but d'y remédier et de soutenir la communauté en interviewant les créateurs de projets extraordinaires et de grande qualité réalisés dans les Balkans. »

À ce jour, le duo a publié 7 épisodes explorant les bases de la technologie de la blockchain (contrats intelligents, monnaie numérique, etc.) et la montée en puissance de la technologie dans les Balkans. Au cours des prochaines semaines, Luka Su?i? et Ivan Brezak Brkan débattront plus en détail des considérations juridiques dans la région, de l'utilisation de la technologie de la blockchain et des progrès du Starfleet Accelerator d'æternity Ventures. Le duo interrogera les cerveaux à l'origine de Limechain, d'Honeycomb et de Locktrip afin de donner un aperçu plus large du mouvement de la blockchain dans la région.

« Une grande partie du contenu sur lequel nous nous concentrons dans le podcast visera à atteindre l'un des objectifs que partagent æternity Ventures et Netokracija et qui consiste à augmenter l'adoption et la compréhension du public de la technologie de la blockchain. », a déclaré Ivan Brezak Brkan, « Bien que le paysage de la blockchain dans les Balkans soit encore jeune, il est en pleine expansion et nous voulons tout faire pour le soutenir. »

Le podcast Blockchain from the Bloc(k) sera publié chaque semaine, avec 20 épisodes prévus au total. Il est disponible gratuitement pour le téléchargement et l'écoute sur les applications Transistor.fm , iTunes , Spotify ou Stitcher d'Android.

À propos d'æternity Ventures

æternity Ventures est une société de gestion d'actifs qui investit dans les startups de la blockchain à chaque étape de développement. La société fait partie d'æternity Blockchain et gère également l'æternity Starfleet Accelerator Program pour les startups de la blockchain.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites : www.aeternity-ventures.com and www.aeternitystarfleet.com

À propos de Netokracija

Netokracija est le premier magazine régional indépendant destiné à tous ceux qui vivent pour, sur et de l'Internet et dédié au commerce, au marketing et à la culture numériques.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 17:57 et diffusé par :