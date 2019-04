Richelieu publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Richelieu (TSX: RCH) a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires aujourd'hui. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, en personne ou par procuration, comme suit :



En faveur Abstentions

Nombre % Nombre % Denyse Chicoyne 42 774 066 98,35 716 272 1,65 Robert Courteau 39 882 600 91,70 3 607 738 8,30 Mathieu Gauvin 39 935 274 91,83 3 555 064 8,17 Richard Lord 43 174 266 99,27 316 072 0,73 Pierre Pomerleau 43 204 061 99,34 286 277 0,66 Marc Poulin 43 212 816 99,36 277 522 0,64 Jocelyn Proteau 42 777 518 98,36 712 820 1,66 Sylvie Vachon 43 134 812 99,18 355 526 0,82

À propos de Quincaillerie Richelieu Ltée.

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 110 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 80 000 clients actifs, qui sont desservis par 75 centres en Amérique du Nord, dont 37 centres de distribution au Canada, 36 aux États-Unis et 2 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d'une grande variété de gammes de placages et de bandes de chant et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.

