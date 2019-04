adidas et Beyoncé annoncent un partenariat emblématique





- Beyoncé et adidas partagent un même respect et un même engagement envers la créativité ainsi que la conviction selon laquelle par le sport, nous avons le pouvoir de changer des vies - - Ce lien unique réunit les deux parties autour d'un ensemble de principes fondamentaux, notamment l'importance de la présence de femmes au pouvoir, la propriété partagée, l'autonomisation et la collaboration - - Beyoncé sera un partenaire créatif de la marque, développera de nouvelles gammes de chaussures et vêtements emblématiques, et relancera sa marque Ivy Park en partenariat avec adidas - HERZOGENAURACH, Allemagne, 4 avril 2019 /PRNewswire/ - adidas et Beyoncé ont annoncé un partenariat à plusieurs niveaux dont l'objectif consiste à inspirer et autonomiser la prochaine génération de créateurs, à insuffler des changements positifs dans le monde grâce au sport, et à identifier de nouvelles opportunités commerciales.

« Il s'agit d'un partenariat qui ne se présente qu'une fois dans une vie. », a déclaré Beyoncé, « adidas a réussi brillamment à repousser les limites de la créativité. Nous partageons une philosophie qui place la créativité, la croissance et la responsabilité sociale au centre de nos activités. J'ai hâte de relancer et développer Ivy Park à l'échelle internationale en partenariat avec un leader dynamique et incontesté. »

Beyoncé et adidas sont des partenaires naturels, nourrissant tous deux un même respect et engagement envers la créativité, l'équité et les créateurs. Ni l'un ni l'autre ne souscrivant aux stéréotypes s'appliquant généralement aux athlètes et aux vêtements et chaussures de sport, ils donneront vie à une vision partagée de l'inclusion qui bouleversera à jamais les opportunités et le paysage actuels et bénéficiera à tous.

Le partenariat aboutira à la co-création de nouveaux produits attrayants ? aussi bien dans les domaines de la performance que du style de vie ? et à un programme unique, axé sur des objectifs spécifiques, visant à autonomiser et responsabiliser la prochaine génération d'athlètes, de créateurs et de leaders. Une communication riche et constructive servira de socle à la collection de Beyoncé pour adidas et au nouveau lancement de sa marque Ivy Park. Dans le cadre de ce partenariat, Beyoncé conservera ses droits de propriété et poursuivra son parcours en tant que première femme noire à être l'unique propriétaire d'une marque d'athleisure.

« En tant que marque de sport de créateurs, adidas défie le statu quo et repousse les limites de la créativité de par son approche open source. Beyoncé est à la fois une créatrice iconique et une dirigeante d'entreprise reconnue. Ensemble, nous avons les capacités d'inspirer le changement et d'autonomiser la prochaine génération de créateurs. », a déclaré Eric Liedtke, membre du conseil d'administration d'adidas et responsable des marques internationales.

adidas est ravi d'accueillir Beyoncé au sein de sa famille !

À propos d'adidas

adidas est un leader mondial du secteur des articles de sport grâce à ses marques principales : adidas et Reebok. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, la société emploie 57 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards d'euros en 2018.

À propos de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment est une société de divertissement et de gestion fondée en 2010 par l'artiste et entrepreneuse Beyoncé. Basée à New York, la société inclut des services de production musicale et vidéo, de gestion, de marketing, de numérique, de création, de philanthropie, de publicité et, plus récemment, un label musical. En 2008, la société a, sous son nom original Parkwood Pictures, sorti le film Cadillac Records (2008), dont Beyoncé a été la vedette et co-productrice. La société a également sorti le film Obsessed (2009), dont Beyoncé a été la vedette et productrice exécutive. Parkwood Entertainment a produit les tournées mondiales The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014) et The Formation World Tour (2016), et a coproduit les tournées ON THE RUN TOUR (2014) et ON THE RUN II (2018).

