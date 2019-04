Investissements prévus dans le budget de 2019 pour aider les étudiants et les travailleurs canadiens à trouver et à conserver des bons emplois





ALMA, QC, le 4 avril 2019 /CNW/ - Alors que le marché du travail évolue rapidement, les Canadiens doivent avoir des compétences adaptées aux emplois de demain. Le gouvernement du Canada aide les étudiants et les travailleurs de tous âges à réussir dans l'économie d'aujourd'hui et à se bâtir un avenir meilleur.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Alma, au Québec, pour mettre en valeur les mesures prévues dans le budget de 2019 qui aideront les Québécois et tous les Canadiens à réussir au sein d'un marché du travail en évolution rapide et d'une économie mondiale de plus en plus compétitive.

Le budget de 2019 comprend notamment la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, qui aidera les travailleurs à obtenir les compétences dont ils ont besoin. L'Allocation comprend un solde de crédit visant à aider les travailleurs à couvrir les frais de leur formation. De plus, grâce à l'Allocation, les travailleurs auront droit aux prestations de l'assurance emploi pour une période maximale de quatre semaines, pour qu'ils puissent s'absenter du travail pour poursuivre une formation. Le gouvernement travaillera également avec les provinces et les territoires en vue d'apporter des modifications aux lois du travail. Des modifications en matière de sécurité d'emploi pourraient aider les travailleurs à prendre le temps nécessaire pour suivre une formation et mettre leurs compétences à niveau sans crainte de perdre leur emploi.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement aide également plus de jeunes Canadiens à faire carrière dans le domaine de leur choix. Le budget permettra d'accroître le soutien aux formations d'apprentis et de rendre les études postsecondaires plus abordables. De nouvelles mesures sont également prévues pour appuyer les études postsecondaires des étudiants inuits, de la Nation des Métis et des Premières Nations, pour qu'ils puissent obtenir les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Grâce à de nouveaux investissements dans les stages en milieu de travail, le Budget 2019 permet de franchir un pas important en vue de veiller à ce que chaque étudiant qui souhaite faire un stage puisse en trouver un. De plus, les jeunes Canadiens auront plus de soutien lorsqu'ils souhaitent servir leur communauté dans le cadre de Service jeunesse Canada. Ils auront également plus d'opportunités de travailler ou d'étudier à l'étranger, ce qui les aidera à faire concurrence dans le contexte économique mondial actuel.

Les Canadiens figurent parmi les travailleurs les plus qualifiés et les plus scolarisés du monde. Avec le budget de cette année, le gouvernement du Canada veille à ce que les Canadiens puissent continuer de perfectionner leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. Ainsi, ils pourront avoir une belle carrière et tirer profit de l'économie canadienne en plein essor.

Citations

« Le marché du travail change rapidement, et les gens doivent mettre leurs compétences à niveau plus souvent ou encore en acquérir des nouvelles. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi notre gouvernement a décidé de changer les choses et d'appuyer les travailleurs qui désirent perfectionner leurs compétences. Grâce à notre plan, nous aidons les Canadiens à travers le pays à réussir dans l'économie d'aujourd'hui et de demain.»

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'Allocation canadienne pour la formation consiste à fournir aux travailleurs les deux éléments dont ils ont le plus besoin pour mettre à niveau leurs compétences : du temps et de l'argent. Ces mesures aideront les Canadiens à trouver et à conserver des bons emplois bien rémunérés et à faire en sorte que tout le monde ait une chance équitable de réussir - non seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir du travail au Canada. »

- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Faits saillants

L'Organisation de coopération et de développement économiques estime qu'un emploi canadien sur dix est à haut risque d'être automatisé, et qu'environ un emploi sur trois est susceptible de subir d'importants changements en raison de l'automatisation.

Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements dans le perfectionnement des compétences - près de 7,5 milliards de dollars par année. Plus de 3 milliards de dollars de ces programmes sont offerts en partenariat avec les provinces, les territoires et les groupes autochtones, et s'adressent aux étudiants et aux Canadiens sans emploi.

Instaurée dans le cadre du budget de 2019, l'Allocation canadienne pour la formation fournira à un travailleur canadien typique, après quatre ans, un solde de crédit canadien pour la formation de 1 000 $ qu'il pourra réclamer entièrement pour payer des frais de formation et de scolarité de 2 000 $ ou plus. De plus, la prestation de soutien à la formation offrira jusqu'à quatre semaines d'aide au revenu, payée à un taux de 55 % des gains hebdomadaires moyens.

Les investissements prévus dans le budget de 2019 permettront également de créer jusqu'à 84 000 nouveaux stages de travail pour étudiants par année d'ici 2023-2024 afin de permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, d'enrichir leur curriculum vitae et de pouvoir plus facilement entreprendre leur carrière.

Étant donné que de nombreuses municipalités à travers le Canada sont confrontées à de graves besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose également un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour donner suite aux priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations. De ce montant, 504 millions de dollars seront accordés au Québec. Ces sommes permettront de doubler l'enveloppe des municipalités grâce au transfert de la taxe sur l'essence pour l'année 2018-2019, pour fournir un appui important aux priorités locales.

En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du Canada . Depuis, nous avons financé et approuvé des milliers de projets d'infrastructure dans tout le pays et investi plus de 56 millions de dollars dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment dans des projets qui permettent d'améliorer les routes, le transport en commun, les centres sportifs et l'accès à l'eau potable.

