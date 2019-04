ExaGrid publie des réservations et revenus records pour le T1 2019





ExaGrid®, fournisseur de premier plan de stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes, a annoncé aujourd'hui des réservations et revenus records pour un premier trimestre au T1 2019. ExaGrid est parvenu à augmenter le pourcentage des réservations et des revenus par rapport au même trimestre de l'an dernier, poursuivant sa tendance de croissance progressive.

« Nous avons réalisé le meilleur trimestre de l'histoire de la société en termes de réservations et de revenus », a déclaré Bill Andrews, DG et président d'ExaGrid. « Les professionnels de l'informatique qui doivent gérer au quotidien la complexité de la sauvegarde et de la restauration de données sont bien conscients de la valeur unique qu'apporte l'architecture évolutive d'ExaGrid avec une zone d'application à leur environnement de centre de données, ainsi que de l'impact résultant exercé par cette valeur sur l'entreprise dans son ensemble. »

En plus des chiffres records en termes de réservations et de revenus réalisés par ExaGrid au premier trimestre, la société a obtenu les résultats suivants :

Elle a augmenté la couverture de sa main d'oeuvre à l'échelle mondiale dans les pays suivants : Argentine, Colombie, Dubaï, Hong Kong, Italie, Mexique, Pologne, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Taïwan et Turquie.

Des intégrations supplémentaires avec Veeam Software et Zerto.

Élargissement des relations avec HYCU en vue de renforcer sa pénétration dans des organisations déployant Nutanix avec ESXi et AHV.

Un logiciel amélioré de sorte que des dispositifs puissent être installés derrière la déduplication Commvault et pour pouvoir dédupliquer davantage les données Commvault avec un nouveau facteur 3, réduisant nettement les coûts de stockage derrière Commvault. Cela permet à la déduplication Commvault de rester activée.

A atteint le statut de « finaliste » aux prix Network Computing.

À la différence des solutions de déduplication de première génération, qui étaient construites soit dans un serveur média pour application de sauvegarde soit dans un dispositif de stockage mis à l'échelle, ExaGrid propose la seule véritable architecture évolutive du secteur des sauvegardes offrant la déduplication des données. Son coût est généralement inférieur de moitié à celui des solutions des grandes marques et elle améliore les performances de sauvegarde et de restauration en combinant la déduplication adaptative avec une zone d'application unique.

Alors que le marché arrive à maturité, les clients comprennent que la déduplication des données peut dégrader les performances des sauvegardes, à moins qu'une solution ne soit intentionnellement conçue pour éviter un tel impact. Toutes les solutions de déduplication réduisent le stockage et la bande passante du WAN à un certain point, mais seul ExaGrid résout les trois problèmes informatiques inhérents pour obtenir des sauvegardes, des restaurations et des boots de MV plus rapides en tirant profit de sa zone d'application unique, de sa déduplication adaptative et de son architecture évolutive.

« Les solutions de déduplication de première génération peuvent avoir un coût prohibitif pour le stockage de sauvegarde et sont lentes pour les sauvegardes, les restaurations et les boots de MV, ce qui explique pourquoi plus de 80 % des nouveaux clients d'ExaGrid remplacent leurs Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce et Veritas NetBackup 5200/5300 par des appareils ExaGrid », a affirmé M. Andrews.

Tous les fournisseurs de stockage de sauvegarde réduisent le stockage et la bande passante à divers degrés, mais offrent de faibles taux d'ingestion car ils effectuent la déduplication des données à la volée. Par ailleurs, comme ils stockent uniquement des données dédupliquées, les vitesses de restauration et les boots de MV sont également très lents. Comme ExaGrid a éliminé les trois problèmes informatiques inhérents au stockage de sauvegarde avec déduplication des données, le taux d'ingestion d'ExaGrid est 6 fois plus rapide ? et les restaurations/boots de MV sont jusqu'à 20 fois plus rapides ? que ceux de son concurrent le plus proche. À la différence des fournisseurs de produits de première génération qui se contentent d'ajouter de la capacité lorsque le volume des données augmente, les dispositifs ExaGrid ajoutent de la puissance en même temps que de la capacité, garantissant que la fenêtre de sauvegarde reste de longueur fixe. Seul ExaGrid utilise une architecture évolutive avec une zone d'application unique, ce qui règle de manière holistique tous les problèmes d'évolutivité et de performance du stockage de sauvegarde.

Les témoignages de satisfaction de clients et histoires d'entreprises publiés par ExaGrid se chiffrent à plus de 360, davantage que tous les autres vendeurs combinés dans ce domaine. Ces témoignages démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de son produit différencié et de son support client inégalé. Les clients affirment systématiquement que non seulement le produit est le meilleur de sa catégorie, mais aussi qu'il fonctionne parfaitement bien.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations de MV instantanées. Son architecture évolutive intègre des éléments complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume des données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Rendez-nous visite sur exagrid.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent à présent beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes dans nos témoignages de satisfaction de clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

