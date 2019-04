CenturyLink fournit un accès à la Google Cloud Platform grâce à Vyvx Cloud Connect, son réseau international de services de broadcast par fibre optique





Vyvx Cloud Connect assure une connectivité à Google Cloud Platform (GCP) pour des retransmissions vidéo haut débit de haute qualité

PARIS, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Avec environ 168 millions d'abonnements OTT au total en 2018 rien qu'aux Etats-Unis, la demande de services et de flux d'activité basés dans le cloud ne cesse d'augmenter. CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) annonce aujourd'hui que Vyvx, sa suite de services de broadcast par fibre optique, assure désormais une connectivité haute performance sécurisée à la Google Cloud Platform. Vyvx Cloud Connect fournit aux diffuseurs ainsi qu'aux studios et aux stades un lien permettant de transmettre une vidéo en direct et en linéaire vers ou à partir du Cloud.

A lire : Diffusion vidéo Over-The-Top, une solution Cloud vidéo CenturyLink http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/brochure/en-vyvx-br-ovrtopvdeodlvry-br180024.pdf

Vyvx Cloud Connect permet aux programmateurs de diffuser des chaînes en continu ainsi qu'un contenu d'événements en direct, directement à GCP, supportant des flux de diffusion de qualité simples et fiables dans le cloud. Ce service achemine, protège et surveille les flux de diffusion des clients, fournissant différents chemins de connectivité multi-régions vers GCP.

« Les plateformes OTT, les diffuseurs et les sociétés de jeu ont besoin d'une solution réseau offrant une haute disponibilité et une faible latence pour diffuser leurs événements en direct et leur programmation linéaire aux fournisseurs de services cloud pour leur codage, leur conditionnement et leur transmission à leurs réseaux de diffusion de contenu (CDN) », a déclaré Bill Wohnoutka, vice-président, global internet and content delivery services, chez CenturyLink. « Grâce à Vyvx Cloud Connect de CenturyLink, nos clients peuvent utiliser un chemin réseau privé managé, surveillé et sécurisé pour atteindre GCP, permettant ainsi des workflows basés dans le cloud. »

Faits marquants

Le service se connecte directement à l'infrastructure de Google Cloud pour fournir un accès à une large gamme de produits et de services dans l'écosystème GCP. Une liste complète des produits est fournie ici : https://cloud.google.com/products/ .

. Vyvx Cloud Connect assure des chemins de connectivité divers et multi-sites à GCP.

Il s'agit d'un service Vyvx entièrement managé et surveillé jusqu'au point de démarcation dans GCP.

Les clients Vyvx peuvent également utiliser ce service pour leurs propres environnements VPC (virtual private cloud).

Ressources complémentaires

Apprenez-en plus sur Vyvx : www.centurylink.com/vyvx

Diffusion haute performance, une solution globale éprouvée (Infographie) http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/infographic/en_infg_cdn_overview_C17437699.pdf

Distribution multipoints rapide, facile et flexible de chaînes de télévision http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/data-sheet/en-vyvx-br-linear-channel-distribution-br180026.pdf

A? propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus important fournisseur de communications des E?tats- Unis pour les multinationales. Ayant des clients dans plus de 60 pays et mettant un fort accent sur l'expérience client, CenturyLink s'efforce de devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant a? la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. L'entreprise est également un partenaire de confiance pour ses clients. Elle les aide a? gérer la complexité? croissante des réseaux et des technologies de l'information et leur fournit des solutions ge?re?es de re?seau et de cyberse?curite? qui leur permettent de prote?ger leurs entreprises.

Contact médias :

CenturyLink :

Francie Dudrey

+1 720 226 4242

Francie.dudrey@centurylink.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 16:30 et diffusé par :