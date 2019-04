CenturyLink étend son écosystème dans le cloud en apportant la solution IBM Cloud Object Storage à ses clients





L'essor irrésistible de la consommation de contenus vidéo en ligne stimule l'adoption des services dans le cloud

MONROE, Louisiane, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) a annoncé l'expansion de son portefeuille de connectivité et de services Cloud en y ajoutant la plateforme IBM Cloud Object Storage. Avec cette nouvelle option de stockage, CenturyLink peut offrir aux sociétés opérant dans le secteur des médias et des divertissements une solution encore plus évolutive, hautement disponible et sécurisée qui facilite la gestion et la diffusion de leurs contenus dans le monde entier.

Alors que l'audience des médias augmente avec plus encore d'utilisateurs qui préfèrent consommer du divertissement sur des appareils mobiles, les sociétés opérant dans le secteur repensent constamment la façon dont elles peuvent prendre en charge et diffuser de plus grands volumes de contenu de haute qualité aux clients du monde entier. Avec des études indiquant que les réseaux de diffusion de contenu (CDN) transporteront 72 % du trafic internet d'ici 2022, le besoin qui existe pour une approche de cloud hybride incluant un stockage et des workflows basés dans cet environnement pour soutenir cette croissance a considérablement augmenté.

La plateforme IBM Cloud Object Storage offre aux clients de CenturyLink une solution centralisée, robuste et évolutive qui les assiste sur leur capacité à gérer et diffuser du contenu de façon sûre et à très grande vitesse. IBM Cloud Object Storage peut prendre en charge des bibliothèques de contenus de toutes tailles pour une gestion et une distribution numérique sans accroc, ce qui est particulièrement important pour les sociétés opérant dans le secteur des médias et des divertissements qui doivent diffuser et gérer de manière sécurisée de grandes quantités de contenus de multiples formats.

« Fournir un stockage haute performance d'origine diverse sur le plan géographique est critique pour offrir des expériences utilisateur de premier ordre dans le but d'atteindre des audiences mondiales ? en particulier lorsqu'il s'agit de servir des régions à forte croissance telles que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique », a déclaré Bill Wohnoutka, vice-président, global internet and content delivery solutions, chez CenturyLink. « La plateforme IBM Cloud Object Storage, combinée avec la couverture mondiale du CDN de CenturyLink, toujours en expansion, offre à nos clients une option évolutive, hautement disponible, robuste, qui améliore l'expérience utilisateur pour la diffusion de contenus dans le monde entier. »

L'annonce faite aujourd'hui fait suite aux accords pris par CenturyLink l'année dernière assurant une connectivité réseau sécurisée, dédiée et privée au Cloud IBM via les solutions CenturyLink Cloud Connect.

« Le secteur des médias et des divertissements est confronté aujourd'hui à des défis uniques dans la façon dont le contenu est consommé et l'énorme volume de données qui doit être diffusé à tout moment », a expliqué Phil Buckellew, directeur général, IBM Cloud Object Storage and Databases. « Avec l'intégration d'IBM Cloud Object Storage, CenturyLink peut désormais offrir à ses clients une solution supplémentaire dans la façon dont ils distribuent et gèrent leurs données à travers les différents environnements disponibles : ce type d'approche de Cloud hybride est critique alors qu'ils doivent répondre aux exigences d'une audience en pleine expansion et des habitudes de consommation évolutives. »

Points clés

L'offre IBM Cloud Object Storage pour les clients CenturyLink renforce la stratégie de la société qui est de fournir un point d'entrée unique pour des solutions Cloud et réseau complètes.

Outre IBM Cloud Object Storage, les clients de CenturyLink peuvent bénéficier des services offerts à travers le Cloud IBM via les solutions Cloud Connect de CenturyLink, https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/cloud-connect.html , ce qui permet l'ajout et la suppression en temps réel de connexions Ethernet privées aux fournisseurs de services dans le Cloud.

, ce qui permet l'ajout et la suppression en temps réel de connexions Ethernet privées aux fournisseurs de services dans le Cloud. Autres solutions Cloud de CenturyLink :

Gestion multi-cloud, https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/multi-cloud-management.html



Cloud privé, https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/private-cloud.html



Cloud public, https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/public-cloud.html



Serveurs « bare metal », https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/bare-metal-cloud.html



Applications SaaS



Services de connectivité Cloud

Le réseau de diffusion de contenu (CDN) de CenturyLink :

A distribué ~42,8 Exaoctets de données à l'échelle mondiale en 2018.



A traité 74,4 trillions de requêtes à l'échelle mondiale pour des contenus média tels que vidéos et images, en 2018.



A connu des pics de trafic allant jusqu'à 27,98 Tbps en 2018 (15,75 Tbps en 2017)



Fournit plus de 40 Tbps de capacité en périphérie de son réseau global, présent sur les 6 continents et dans plus de 100 grandes métropoles.



Dispose de 60 Pétaoctets de stockage.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur la nouvelle solution IBM Cloud Object Storage de CenturyLink, visiter : www.centurylink.com/cdn

Pour en savoir plus sur le portefeuille de services dans le Cloud de CenturyLink, visiter : https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud.html

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus grand fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les grandes entreprises internationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, en les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et en leur fournissant des solutions managées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 16:30 et diffusé par :