Graminex L.L.C. reçoit l'approbation de la DPSNSO de Santé Canada pour le PollenBerry®





Graminex® L.L.C., producteur de Graminex® Flower Pollen Extractstm sans solvant, a reçu l'approbation de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO), de Santé Canada pour son produit PollenBerry® Flower Pollen Extracttm. PollenBerry® est une formulation exclusive contenant Graminex® G60® Flower Pollen Extracttm et de la poudre de canneberge.

La certification de Santé Canada garantit que les produits Graminex répondent aux normes de qualité les plus élevées conformément aux directives du mandat de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. Ces directives mandatées adoptent une approche intégrée pour gérer les risques et les avantages relatifs aux suppléments et aux aliments de santé, afin de protéger le consommateur contre les produits de qualité inférieure.

« Avec l'ajout de PollenBerry®, Graminex® a maintenant trois produits finis approuvés par la DPSNSO de Santé Canada avec les numéros NPN associés. Nous sommes heureux d'offrir ce nouveau produit à nos clients », a déclaré Justin E. Ritter, du département Affaires réglementaires.

PollenBerry® été approuvé pour une utilisation en tant que médicament traditionnel et à base de plantes avec la dernière licence NPN de Graminex. L'utilisation recommandée pour le produit PollenBerry® approuvé en vertu de ce NPN est d'aider à prévenir les infections (récurrentes) des voies urinaires chez les femmes. Une recommandation secondaire a été approuvée pour aider à prévenir les infections (récurrentes) des voies urinaires, dont la fréquence/l'incidence peut augmenter après ou en conséquence de la ménopause chez les femmes.

À propos de Graminex® L.L.C.

Graminex® L.L.C. est le plus important producteur de Graminex® Flower Pollen Extracttm, un produit naturel et sans solvant. Graminex® possède et gère directement plus de 6 500 acres (2 630 hectares) de terres agricoles dans le nord-ouest de l'Ohio pour répondre aux besoins de ses clients. Les ingrédients actifs de Graminex® sont cultivés et transformés pour les industries des suppléments nutritionnels, ainsi que nutraceutiques, pharmaceutiques, alimentaires et des soins de la peau. Graminex® commercialise sa propre gamme de suppléments nutritionnels, en mettant l'accent sur les soins de la prostate, les soins urinaires, le soutien ménopausique et les soins de la peau. En partenariat avec les distributeurs, détaillants et fabricants, les produits Graminex® sans solvant sont vendus dans plus de 44 pays sur six continents.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Graminex® L.L.C., département des Relations publiques, Colleen May au (419) 278-1023 ou par courriel à info@graminex.com. Vous pouvez également consulter le site www.graminex.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

