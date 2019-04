Un fournisseur de solutions infonuagiques québecois obtient la garantie sécurité, disponibilité et confidentialité SOC 2 Type 1 et répond aux exigences requises par les institutions et organismes publics





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Micro Logic, spécialiste québécois de solutions d'infrastructure informatique, annonce que sa Division Cloud - Projet Cirrus - possède désormais l'attestation délivrée par l'audit Service Organization Contrôle (SOC) 2 Type 1.

La norme SOC2 a été mise au point en 2010 par le Comité des normes d'audit de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). SOC 2 repose sur les Principes et Critères des services de tiers de confiance de l'AICPA et décrit les contrôles spécifiquement associés à la sécurité et au respect de la vie privée. Elle s'impose comme une norme de conformité que de plus en plus d'entreprises utilisent dans le cadre de leurs contrats de service avec des fournisseurs de Cloud comme Projet Cirrus.

« La certification n'a pas changé notre façon d'opérer - déclare Julien Dernaucourt, VP Alliances stratégiques chez Projet Cirrus - en revanche elle apporte une garantie pour nos clients et confirme notre engagement à respecter les plus hauts standards de sécurité. »

Projet Cirrus peut désormais fournir ce rapport à ses clients qui utilisent ses solutions Cloud, leur garantissant qu'aussi bien leurs données que leurs processus sont protégés. La certification SOC2 démontre que Projet Cirrus a d'une part satisfait à toutes les exigences de la norme SOC et que d'autre part, le statut de ces contrôles a été vérifié par un auditeur indépendant. L'attestation est un processus continuel ; les auditeurs réalisent les contrôles chaque année et identifient les point sujets à amélioration.

Les avantages du Cloud pour les entreprises ne sont plus à démontrer, mais la façon d'opérer la transition est plus délicate, et dans cette continuité la sécurité est l'une des principales préoccupations des entreprises et organismes. En effet, il n'est pas facile d'évaluer les points de vulnérabilité d'un fournisseur. Dans ce cadre, la certification SOC 2 est primordiale car elle représente une garantie que non seulement la sécurité des données est respectée, mais également que leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité le sont également. Ce dernier point est d'autant plus important dans le contexte particulier des entreprises abritant des données critiques comme les ordres professionnels, les établissements et institutions du domaine de la santé ou les organismes publics.

À propos de Micro Logic

Micro Logic est un fournisseur de solutions informatiques spécialisé en Infrastructure et centre de données, qu'il s'agisse d'infrastructure traditionnelle, définie par logiciel ou d'infrastructure Cloud. À travers ses différentes lignes d'affaires, Micro Logic se donne pour mission d'aider les entreprises à moderniser leur centre de données ce qui la conduit à lancer en 2014 sa division Cloud, Projet Cirrus.

À propos de Projet Cirrus

Fondé en 2014, Projet Cirrus a comme principale mission de délivrer des solutions personnalisées, sécuritaires et évolutives, afin d'aider les organisations à faire face aux changements technologiques. Nos solutions Cloud sont hébergées dans des centres de données modernes, certifiés TIER III, à Québec et à Montréal. Nous sommes fiers d'offrir nos services exclusivement au Canada, tout en respectant les lois et les règlementations nationales en matière de souveraineté des données, ainsi que d'accessibilité et de sécurité.

