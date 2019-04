Le webinaire d'ABI Research du 17 avril explore les principales tendances et solutions des conférences de Hannover Messe, ProMat et Automate 2019





Hannover Messe 2019 en Allemagne prévoit d'avoir plus de 6 500 exposants et 220 000 visiteurs. ProMat prévoit 1 000 exposants et visiteurs venus de 115 pays, tandis qu'Automate prévoit 450 exposants. Ces deux conférences se dérouleront toutes deux à Chicago.

Les attentes de ces trois grandes conférences industrielles en termes d'innovations technologiques sont très élevées, en particulier lorsque le secteur de la fabrication est en train de connaître une profonde mutation des transformations numériques.

Le paysage industriel évolue rapidement en raison de la concurrence mondiale, du manque d'énergie, d'un réservoir de main-d'oeuvre insuffisant, d'une chaîne d'approvisionnement et d'un contexte de sourçage mondial complexes, ainsi que de nombreuses personnalisations qui mettent la pression sur l'outillage et la reconfiguration. En outre, les traitements par lot sont de plus en plus réduits, et donc les fabricants bénéficient de moins en moins de chaque commande.

Ce webinaire d' ABI Research approfondira les questions mentionnées ci-dessus et définira les développements technologiques les plus convaincants des trois conférences et la manière dont ils doivent être optimisés.

Nos analystes vous donneront également un aperçu des technologies indispensables à une chaîne de production en usine « éclairée ». Des technologies telles que la fabrication additive, l'IIoT, les avantages du cloud computing, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, la robotique avancée, la réalité augmentée, la simulation de production et la connectivité sans fil continueront d'influencer la fabrication, d'automatiser et d'augmenter la production et les capacités des humains dans les ateliers.

Nos analystes répondront également à ces questions :

Quelles étaient les tendances technologiques aux taquets lors de ces trois conférences et pour quelles raisons ?

Quelles entreprises devriez-vous explorer et pour quelles raisons ?

Quelles entreprises et technologies n'ont pas répondu aux attentes ?

Quels sont les écueils à éviter lors de la mise en oeuvre des transformations numériques ?

Quelles sont les bonnes pratiques à suivre lors de la mise en oeuvre des transformations numériques ?

Cliquez ici pour vous enregistrer ou visitez le site https://www.abiresearch.com/webinars/top-trends-takeaways-3-industrial-conferences-hannover-messe-promat-and-automate-2019/.

Vous trouverez ci-dessous les derniers produits issus de la solution industrielle d'ABI Research, qui aident les fabricants à numériser leurs opérations pour créer des produits de meilleure qualité à moindre coût :

Calculateur de la valeur totale de la durée de vie de la conception générative ? Ce rapport sur la valeur totale de la durée de vie apporte une analyse complète des stratégies de mise en oeuvre et des innovations, associée à une analyse de la période de retour sur investissement et à une analyse de la valeur totale de la durée de vie afin d'offrir des informations sans précédent sur la bonne stratégie de déploiement de la conception générative.

Fabrication additive dans les applications industrielles ? Ce rapport d'analyse des applications examine ce que ABI Research considère comme étant les tendances et les développements les plus significatifs liés à la fabrication additive.

Données de l'usine numérique ? Ce rapport de données de marché prévoit la façon dont la croissance des données va générer des revenus, non seulement pour la connectivité et les services réseau, mais également pour les plateformes de fabrication intelligente, les outils d'analyse, les services professionnels et les services de sécurité.

Robots mobiles : fournisseurs de solutions en autonomie ? ce rapport analytique d'application d'ABI Research fournit une analyse et une appréciation concurrentielle des fournisseurs de solutions en autonomie (FSA), qui ont réussi à inciter à l'adoption de la robotique au-delà des milieux traditionnels.

Évaluation concurrentielle des fournisseurs de conception générative ? Cette évaluation concurrentielle a classé 9 des principaux fournisseurs de cette technologie (ANSYS, Altair, Autodesk, Dassault Systèmes, GRM Consulting, ParaMatters, PTC, nTopology et Siemens) sur la base du cadre de critères d'innovation et de mise en oeuvre avérés et objectifs, établi par ABI Research.

