Lumenis présente une nouvelle technologie de rajeunissement de la peau, Legend Pro+tm, au 17e Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge





MONTE-CARLO, Monaco, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd.,la plus grande société mondiale de dispositifs médicaux basés sur l'énergie pour des applications esthétiques, chirurgicales et ophtalmiques, annonce le lancement de sa toute nouvelle plateforme, Legend Pro+tm, une plateforme multi-applications unique alimentée par quatre technologies complémentaires et ayant fait leurs preuves au niveau clinique. La plateforme sera présentée lors du 17ème Congrès mondial annuel de médecine esthétique et anti-âge (AMWC) organisé à Monte-Carlo (Monaco), du 4 au 6 avril 2019.







Legend Pro+tm est une plateforme permettant de traiter le visage et le corps. Elle offre une solution confortable avec des résultats immédiats, une efficacité à long terme, une douleur et une interruption des activités minimales, sans anesthésie nécessaire. La plateforme combine quatre technologies innovantes basées sur le courant RF, afin de proposer une boîte à outils complète pour des séances sur mesure, répondant aux attentes de vos patients. Hybrid Energy (HEtm), un traitement par électrodes ultra-minces assisté par radiofréquence combiné au courant continu, à TriPollar® RF, à la stimulation musculaire DMAtm et au TriFractionaltm, qui tous encouragent et améliorent le processus naturel de guérison et de régénération du corps.

En combinant l'énergie RF de TriPollar® et l'énergie musculaire de DMAtm, Legend Pro+ a la capacité de traiter la peau de l'intérieur, tonifiant les muscles du visage (SMAS) et du corps en traversant la couche épidermique. Ses nouvelles pièces à main innovantes fournissent des lectures de température en temps réel avec une précision de l'ordre de la milliseconde en mouvement, en plus d'un affichage du compte à rebours. Legend Pro+ est également équipé de cinq électrodes ultra-minces et de pointes d'aiguille différentes qui diffèrent en longueur et en dimension pour créer l'effet clinique désiré. Ces facteurs permettent à l'appareil de fournir une gamme de traitements pour le visage et le corps, y compris la réduction non invasive de la circonférence corporelle, le resserrement de la peau, la réduction de la cellulite et la réduction des rides.

« Le TriPollar® RF et le Hybrid Energytm me permettent de personnaliser les traitements pour mes patients et d'obtenir des résultats optimaux », déclare le Dr Tretti Clementoni de Milan, Italie. « Mes patients sont heureux de suivre des traitements quasi indolores, et le temps de traitement est raccourci sans qu'il soit nécessaire de pratiquer d'anesthésie. Ces technologies uniques permettent le traitement de multiples indications et donnent des résultats exceptionnels. »

Legend Pro+tm offre une boîte à outils complète de technologies non invasives et mini-invasives pour permettre à l'utilisateur de créer des traitements sur mesure et d'obtenir des résultats fantastiques pour chaque patient ? du resurfaçage des couches supérieures de la peau à la régénération du collagène dans la couche dermique et au raffermissement et à la tonification de la couche SMAS.

« Lumenis est ravi de présenter le nouveau Legend Pro+tm, une solution innovante pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une peau plus saine avec un minimum de douleur et une période d'inactivité très réduite », commente Tzipi Ozer-Armon, PDG de Lumenis. « Nous croyons fermement aux avantages cliniques de nos technologies RF uniques et nous poursuivrons notre étroite collaboration avec les personnalités les plus influentes de la communauté médicale afin d'étendre et d'améliorer leur efficacité. »

Lumenis présentera Legend Pro+tm lors de la conférence de l'AMWC 2019. Des présentations centrées autour de NuEra tighttm, M22tm, SPLENDOR Xtm et PiQo4tm auront lieu également sur le stand. Rendez-vous sur lumenis.com pour obtenir un programme détaillé des activités proposées lors de la conférence. Pour plus d'informations sur la famille de produits Lumenis, rendez-vous sur le stand Lumenis (C12).

