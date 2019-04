Afficher les notes d'inspection des établissements alimentaires - Pour éviter les mauvaises surprises dans vos assiettes !





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au nom du parti Ensemble Montréal, Mme Karine Boivin-Roy, leader de l'Opposition officielle, et M. Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, ont présenté aujourd'hui une motion demandant que la Ville de Montréal se dote d'un système d'affichage à l'entrée des commerces d'alimentation pour faire connaître aux clients les résultats des inspections de salubrité alimentaire.

« Ces résultats d'inspections sont déjà publics, mais ils sont peu ou pas communiqués à la population. Nos inspecteurs font un travail colossal pour protéger le public; il est donc tout à fait logique de permettre aux Montréalais et aux touristes de savoir aisément si l'établissement qu'ils s'apprêtent à fréquenter a obtenu une bonne note », a déclaré Mme Boivin-Roy.

Plusieurs villes dans le monde utilisent un tel système d'affichage, par lequel la note d'inspection est communiquée au moyen de chiffres ou de lettres ou encore d'icônes, directement à l'entrée de l'établissement.

« Quand je voyage, j'aime toujours vérifier la note d'un restaurant avant d'y entrer. C'est pourquoi ce serait une excellente idée pour Montréal d'emboîter le pas à des villes comme Toronto, New York ou Paris. C'est un service apprécié des clients, qui permettra aussi de récompenser les commerçants compétents et d'inciter les autres à maintenir de hauts standards de qualité. Tout le monde est gagnant et la réputation gastronomique de Montréal en bénéficiera grandement », a ajouté M. Beis.

La mesure demandée est d'autant plus pertinente qu'entre 2017 et 2018, le nombre d'établissements alimentaires montréalais condamnés pour des infractions au règlement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a augmenté de près de 43 % et le montant total des amendes est passé de 539 440$ en 2017 à 820 100$ en 2018, une augmentation de 52 %.

« Les Montréalais doivent être mieux informés en matière de salubrité alimentaire. Ils sont en droit de savoir si le commerce qu'ils fréquentent respecte les règles de propreté et de salubrité. En les prévenant avant d'entrer dans le commerce, leur choix sera beaucoup plus avisé », a ajouté Mme Boivin-Roy.

Toujours dans le but de mieux informer les consommateurs, les élus d'Ensemble Montréal proposent également que la Ville de Montréal ajoute une rubrique « Sécurité alimentaire » à son application mobile, Montréal - Services aux citoyens.

Dans cette rubrique, ils pourront retrouver instantanément toute l'information dont la Ville dispose concernant l'état de salubrité et la note d'inspection de chacun des établissements alimentaires visités.

La motion sera débattue lors du conseil municipal du 15 avril prochain.

