Dévoilement des finalistes au prix Antoine-Desilets 2018





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec est heureuse de révéler le nom des finalistes du Prix Antoine-Desilets 2018, qui célèbre les meilleures photos de presse de l'année du Québec, tous médias confondus.

Cette année, 54 photographes membres de la FPJQ ont soumis 213 photos au prix Antoine-Desilets.

Voici les finalistes dans les six catégories. Les photos sont visibles dans la section Nouvelles de notre site internet.

PHOTOREPORTAGE

Renaud Philippe pour « Persécutés au Myanmar , indésirables au Bangladesh », publié dans Le Devoir

pour « Persécutés au , indésirables au », publié dans Édouard Plante-Fréchette pour « La dernière traite », publié dans La Presse

Martin Tremblay pour « Déchets miniers », publié dans La Presse

SPORTS

Bernard Brault pour « L'agonie de la défaite », publiée dans La Presse

pour « L'agonie de la défaite », publiée dans Joël Lemay pour « Synchro », publiée par l'Agence QMI

Ben Pelosse pour « Poursuite chinoise », publiée dans le Journal de Montréal

PORTRAITS

Bernard Brault pour « L'homme et ses porcs », publiée dans La Presse

pour « L'homme et ses porcs », publiée dans Valérian Mazataud pour « Jérôme Minière », publiée dans Le Devoir

Renaud Philippe pour « Xavier Dolan », publiée dans Le Devoir

POLITIQUE, JUSTICE ET SOCIÉTÉ

Simon Clark pour « Joie », publiée dans le Journal de Québec

pour « Joie », publiée dans le Annik MH de Carufel pour « Rattrapé par l'UPAC, mais fuyant la photographe », publiée dans Le Devoir

Renaud Philippe pour « Montas Begum » publiée dans Le Devoir

COUP D'OEIL

Joël Lemay pour « Le blizzard », publiée par l'Agence QMI

John Mahoney pour « Coupe du monde dans la rue », publiée dans Montreal Gazette

pour « Coupe du monde dans la rue », publiée dans Patrick Sanfaçon pour « Baiser mouillé », publiée dans La Presse

ARTS, CULTURE ET ART DE VIVRE

Bernard Brault pour « Elton John », publiée dans La Presse

pour « », publiée dans Martin Chamberland pour « Osheaga », publiée dans La Presse

pour « Osheaga », publiée dans Ivanoh Demers pour « Threshold », publiée dans La Presse

Les lauréats seront connus lors du gala des Grands prix du journalisme, qui se déroulera le dimanche 5 mai, au Théâtre Gesù, à Montréal. Pour la première fois, ce gala réunira une dizaine d'organisations qui ont à coeur de souligner le travail des journalistes et la qualité des reportages publiés au Québec.

Le président du Grand Jury remettra aussi à cette occasion le prix de la Photo de presse de l'année, choisie parmi tous les finalistes.

La composition du Jury technique et du Grand jury, composés chacun de trois membres, sera dévoilé en même temps que les lauréats.

Expositions

Les photos finalistes seront exposées dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, semaine thématique qui vise à aider le public, jeune et moins jeune, à comprendre les médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût de l'actualité et à forger leur identité de citoyen.

Du 26 avril au 2 mai, admirez gratuitement les photos à l'Espace 8, situé au 4040, boulevard Saint-Laurent, suite 8. Le vernissage se tiendra le 26 avril à partir de 17h. Une conférence avec Bernard Brault, photographe à La Presse et finaliste au prix Antoine-Desilets se tiendra le mardi 30 avril, à 19h30.

Les photos finalistes seront aussi affichées dans le hall du Gesù à l'occasion du gala des Grands prix du journalisme, le 5 mai.

Si vous souhaitez couvrir le gala des Grands prix du journalisme pour le compte d'un média, vous devrez obtenir au préalable une accréditation. Veuillez consultez notre site internet .

