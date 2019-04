Une aide financière de 4 M$ pour soutenir la précommercialisation de technologies novatrices en efficacité des transports





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est fier de souligner le partenariat conclu entre Transition énergétique Québec (TEQ) et le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) qui célèbre d'ailleurs son 10e anniversaire aujourd'hui.

Cette entente, d'une durée de trois ans, et la contribution financière de 4 M$ consentie par TEQ permettront au C3E d'appuyer des projets innovants dans le secteur de l'efficacité des transports à l'étape de la précommercialisation. Une dizaine d'entreprises pourront ainsi être soutenues par le biais de débentures, dont le remboursement est basé sur des redevances proportionnelles aux ventes réalisées.

Ce partenariat concorde parfaitement avec les objectifs poursuivis dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec, soit de maximiser les retombées des investissements publics et privés en poursuivant et en adaptant le soutien gouvernemental à l'innovation énergétique, notamment en soutenant la précommercialisation.

« Le chantier de la transition énergétique offre au génie québécois une occasion unique de s'illustrer. Ce partenariat avec le C3E permet ainsi de soutenir l'innovation énergétique maintenant afin de faire émerger les solutions d'avenir qui auront un effet important sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits, des services et des procédés offerts aux consommateurs. Ceux-ci les utiliseront davantage et, par le fait même, réduiront nos émissions de gaz à effet de serre. Le C3E, qui souligne son 10e anniversaire aujourd'hui, effectue un travail remarquable auprès des entreprises afin de les soutenir aux phases de commercialisation de leurs nouvelles technologies énergétiques. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Québec est riche de talents et d'entreprises qui conçoivent des solutions en matière de transition énergétique. Cette entente permettra de poursuivre le maintien de l'aide à l'innovation énergétique en soutenant les entreprises dans des étapes charnières de la chaîne de financement. C'est d'ailleurs l'une des mesures inscrites dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec. »

Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec

« Le C3E est très fier de lancer un troisième portefeuille d'investissement d'une valeur de 4 M$ en vue de soutenir la commercialisation des innovations québécoises en matière d'efficacité énergétique des transports, là où le potentiel de réduction de GES est le plus important au Québec et dans bien des pays. Le C3E saura par le fait même mettre à profit son large réseau de compétences et de contacts afin d'appuyer cette belle initiative. »

Donald Angers, président-directeur général, Centre d'excellence en efficacité énergétique

Transition énergétique Québec a la responsabilité de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

a la responsabilité de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec contient 225 mesures qui permettront au Québec d'améliorer son efficacité énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % par rapport à 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce plan pourrait contribuer à une réduction des GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes de CO 2 .

du Québec contient 225 mesures qui permettront au Québec d'améliorer son efficacité énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % par rapport à 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce plan pourrait contribuer à une réduction des GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes de CO . Les conclusions d'un sondage, effectué auprès de la clientèle soutenue par le C3E, montrent que l'organisme répond de manière satisfaisante aux besoins des entreprises, qu'il occupe un créneau prioritaire pour l'innovation énergétique au Québec et qu'il renforce un maillon faible de la chaîne de financement, soit celui de la précommercialisation.

