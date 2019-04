Les vélos de montagne en vedette dans le 2e guide d'achat Vélo Mag de la saison!





En kiosque dès aujourd'hui

MONTRÉAL, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville est à nouveau envahie par les cyclistes. Dans les sentiers, la neige cède la place aux vélos de montagne. Conscient qu'il s'agit de la période où les consommateurs magasinent leurs vélos pour la belle saison, le magazine Vélo Mag d'avril présente son deuxième guide d'achat de l'année (il est possible de se procurer le Guide d'achat vélos de route dans le numéro précédent présentement en kiosque) pour quiconque désire se procurer un vélo de montagne.

Guide d'achat vélos de montagne

Peu importe son profil, grâce à ce guide d'achat, chaque cycliste pourra trouver le vélo de montagne qui lui convient. En effet, dans ce numéro en kiosque dès aujourd'hui, l'équipe de Vélo Mag présente une vaste sélection de vélos de montagne et d'accessoires pour cyclistes de tout acabit. Le guide permet aussi de découvrir les nouvelles tendances du moment sur le marché. L'année 2019 n'apportera pas de révolution radicale. Toutefois, des tendances amorcées depuis quelques années atteignent un niveau de maturité pratique et accessible. Outre la taille des roues et pneumatiques ainsi que le type de transmission, trois grands courants domineront cette saison : la géométrie progressive, le vélo de montagne à assistance électrique et l'utilisation de l'électronique!

L'assistant d'achat, à (re)découvrir sur velomag.com

L'un ne va pas sans l'autre : le guide d'achat est tout à fait complémentaire de l'assistant d'achat qui se trouve sur le site du magazine www.velomag.com. L'assistant permet de trouverez l'inventaire de tous les vélos vendus au Québec - que ce soit ceux de route, de montagne ou les hybrides/urbain - ou de faire une recherche pour trouver le vélo de son choix en rentrant les critères tels que le prix, la marque, le matériau du cadre, etc.



Bref, avec les Guides d'achat vélos de route et vélos de montagne de Vélo Mag, chacun pourra trouver le vélo de ses rêves et ce, quelle que soit sa pratique cycliste!

À propos de Vélo Mag

Le magazine Vélo Mag, publié depuis plus de 35 ans par Vélo Québec Éditions, propose six numéros par année. Le magazine aborde le vélo sous toutes ses formes, destinations locales ou hors frontière, tests de matériel, guides d'achat, chroniques sur l'entraînement, la nutrition et la santé. Vendu en kiosque au coût de 6,95$ sauf pour les deux guides d'achat de mars et avril à 7,95$. Il est aussi offert sur abonnement, en format papier et en version numérique.

Pour information ou pour solliciter une entrevue avec notre rédacteur en chef :

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Tél. 514 521-8356, poste 358 | scouillard@velo.qc.ca

