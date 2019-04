Plus d'un million de visiteurs d'ici et d'ailleurs ont fait vibrer la Place des Arts en 2017-2018





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Société de la Place des Arts de Montréal présente avec fierté son rapport annuel pour l'année 2017-2018. Au cours de cette période, la Place des Arts a accueilli 1?001?456 spectateurs, visiteurs et participants, a tenu 1559 activités dans l'ensemble de ses espaces - incluant 1010 représentations dans ses salles, a permis à 196 artistes de bénéficier de son programme de résidence.

Faits saillants

Cette année a vu se concrétiser l'une des initiatives de programmation les plus marquantes de l'histoire récente de Place des Arts, le Printemps nordique . Premier événement du genre au Québec, ce rendez-vous échelonné sur un mois a rassemblé une variété inédite de spectacles d'artistes provenant de cinq pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède - dans les différentes salles du complexe ainsi qu'une série d'activités publiques ouvertes à tous dans l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme.

. Premier événement du genre au Québec, ce rendez-vous échelonné sur un mois a rassemblé une variété inédite de spectacles d'artistes provenant de cinq pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède - dans les différentes salles du complexe ainsi qu'une série d'activités publiques ouvertes à tous dans l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme. La chanson francophone brille à la Place des Arts : le nombre de productions ainsi que le taux d'assistance pour ces spectacles ont affiché des hausses au courant de l'année dans nos salles.

: le nombre de productions ainsi que le taux d'assistance pour ces spectacles ont affiché des hausses au courant de l'année dans nos salles. Une nouveauté de taille pour les Montréalais et les visiteurs de notre complexe culturel. La population a depuis le printemps dernier un bel aperçu de tout le potentiel de vitalité et de rassemblement de la nouvelle Esplanade avec l'inauguration de ses deux immenses bassins de 1? 000 m 2 et leurs fontaines qui ont permis à tous de se rafraîchir pendant un été de records de chaleur.

avec de 1? et leurs fontaines qui ont permis à tous de se rafraîchir pendant un été de records de chaleur. Les actions concrètes de Place des Arts en matière de développement durable sont reconnues : à la suite de l'obtention de la certification BOMA Best pour la saine gestion des immeubles du complexe l'année dernière, l'accréditation OR - Scène écoresponsable décernée par le Conseil québécois des événements écoresponsables cette année confirme que nos actions portent fruit.

Les activités réalisées dans le cadre du Programme d'accessibilité aux arts de la scène et de soutien à la création de la Place des Arts sont rendues possibles grâce au soutien financier de la Fondation de la Place des Arts.

Le rapport annuel 2017-2018 de la Société de la Place des Arts de Montréal est publié en version électronique sur le site Web de la Place des Arts et accessible à l'adresse suivante : https://placedesarts.com/fr/à-propos/rapport-annuel.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

www.placedesarts.com

SOURCE Place des Arts

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 13:53 et diffusé par :