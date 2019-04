Konica Minolta présentera des technologies de pointe au salon Graphics Canada 2019





MISSISSAUGA, Ontario, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file de l'industrie des communications graphiques, est heureuse d'annoncer qu'elle occupera les kiosques 5000 et 5022 au salon Graphics Canada 2019, qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Elle y présentera plusieurs produits d'impression industrielle et de production qui n'ont encore jamais été en démonstration au Canada, notamment l'imprimante à jet d'encre grand format hybride à DEL UV AccurioWide 160 et la presse numérique à étiquettes AccurioLabel 190.



Graphics Canada est le plus important salon professionnel de l'industrie des communications graphiques et de l'impression au Canada. Tenu aux deux ans, il accueille pendant trois jours plus de 8 000 personnes venues célébrer la puissance de l'impression. On y trouve une mine de savoir de l'industrie, des occasions de réseautage, des conférenciers inspirants, des expositions dynamiques ainsi que des technologies et des solutions qui façonnent l'avenir de l'industrie des communications graphiques. Cette année, le salon se déroulera du 11 au 13 avril, à l'International Centre de Mississauga.

« Graphics Canada est le plus grand salon de l'industrie de l'impression au pays. Il est donc tout indiqué pour notre première démonstration de ces appareils au Canada, déclare Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Cet événement suscite énormément d'enthousiasme dans notre industrie, car les participants ont la chance de voir à l'oeuvre des technologies d'impression d'avant-garde. Les appareils que nous avons choisi de présenter au kiosque 5000 ne sont pas seulement nos meilleurs produits sur le plan technique : ils permettent aussi de montrer diverses applications novatrices qui inspireront nos clients à trouver de nouvelles façons d'accroître les revenus de leur entreprise. »

Plusieurs appareils de Konica Minolta seront en démonstration pour la première fois au Canada au kiosque 5000, notamment l'imprimante à jet d'encre grand format hybride à DEL UV AccurioWide 160, les presses numériques à étiquettes AccurioLabel 190 et PLS-475i, et la presse numérique pour emballages PKG-675i. La vernisseuse JETvarnish 3D de MGI avec module iFoil, de retour à la demande générale, y montrera aussi qu'une imprimante peut transformer une tâche d'impression ordinaire en tâche de vernissage UV sélectif générant une marge de profits élevée, ou en tâche de gaufrage 3D ? dont la marge est encore plus élevée. Les visiteurs du kiosque pourront voir ces appareils en action et repartir avec des échantillons d'applications uniques, comme des rondelles de hockey personnalisées imprimées avec l'AccurioWide 160.

« Nous sommes ravis d'annoncer que cette année, Konica Minolta occupera deux kiosques à Graphics Canada. Le second, le kiosque 5022, sera notre pavillon des partenaires, ajoute M. Bussolaro. Ce sera un environnement décontracté où les visiteurs pourront entre autres parler avec quelques-uns de nos clients en forte croissance du domaine de l'impression pour voir comment nos technologies contribuent à leur succès. »

Au pavillon des partenaires se trouveront non seulement les représentants de clients comme Print Panther , ICON et Crownhill Packaging , mais aussi l'équipe de marketing spécialisée en impression de Konica Minolta, qui fera la promotion du programme de développement des affaires Pleine puissance, ainsi que deux spécialistes de l'industrie : Chris Bondy, professeur distingué Gannett à la School of Media Sciences du Rochester Institute of Technology, et Donald Rumball, auteur, chercheur et expert en entrepreneuriat et en petites entreprises. Ils tiendront chacun un séminaire le vendredi et seront présents pour rencontrer les visiteurs du pavillon des partenaires le jeudi et le vendredi. M. Rumball remettra également des exemplaires signés de son plus récent livre, Ambition, qui raconte l'histoire de deux entrepreneurs canadiens risquant leur fortune pour connaître un succès phénoménal.

« Avec nos démonstrations de technologies de pointe novatrices au kiosque 5000 et la foule d'experts en marketing et en impression qui ne demanderont qu'à discuter au kiosque 5022, nous offrons à nos clients plus d'avenues que jamais pour stimuler leurs affaires, conclut M. Bussolaro. Ne ratez pas le salon Graphics Canada de cette année! »

Pour en savoir plus sur la participation de Konica Minolta à Graphics Canada, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou téléphonez au 1 866 890-6600.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

