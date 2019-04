Avis - Chorus Aviation Inc. tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire et présentera les résultats du premier trimestre 2019 le 8 mai 2019





HALIFAX, le 4 avril 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire le mercredi 8 mai 2019 et présentera, plus tôt le même jour, les résultats du premier trimestre 2019.

Voici les précisions à ce sujet :

TÉLÉCONFÉRENCE POUR LES ANALYSTES - PREMIER TRIMESTRE 2019

Joe Randell, président et chef de la direction, Jolene Mahody, vice-présidente générale et chef de la Stratégie, et Gary Osborne, nouveau chef des Affaires financières, présenteront les résultats du premier trimestre et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cet appel en mode écoute.

Date : Le mercredi 8 mai 2019



Heure : 11 h (heure de l'Atlantique) / 10 h (heure de l'Est)



Écoute par téléphone : 1 888 231-8191. Prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence.



Webdiffusion : https://event.on24.com/wcc/r/1960209/19CC01CE0EF7DEFB4FF358FEE21780AC ou sur le site Web de Chorus à www.chorusaviation.ca sous Rapports > Présentations de la haute direction. Note : Diffusion en mode écoute seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio ; veuillez donc le télécharger bien avant la conférence.



Reprise : Au 1 855 859-2056, sans frais, code d'accès 6896463 (suivi du dièse), à compter d'environ deux heures après l'appel et jusqu'à minuit (heure de l'Est) le jeudi 16 mai 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

Date : Le mercredi 8 mai 2019



Heure : 14 h 30 (heure de l'Atlantique) / 13 h 30 (heure de l'Est)



Endroit : Salle Fuchsia, hôtel ALT aéroport de Halifax, 40 Silver Dart Drive, Enfield (Nouvelle-Écosse)

Les documents relatifs à l'assemblée sont disponibles en ligne à l'adresse www.chorusaviation.ca sous Rapports > Rapports annuels.

Webdiffusion :

https://event.on24.com/wcc/r/1960217/94ED6331691EEFB039195EC7D944DED5



Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio ; veuillez donc le télécharger bien avant la conférence. Une reprise instantanée sera disponible à compter d'environ deux heures après l'assemblée, à l'adresse www.chorusaviation.ca sous Rapports > Présentations de la haute direction.

www.chorusaviation.ca

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 13:02 et diffusé par :