Co-operators acquiert Credit Union Advantage Insurance Brokerage Ltd

GUELPH, ON, le 4 avril 2019 /CNW/ - Co-operators est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Central 1 Credit Union (Central 1) en vue de l'acquisition de Credit Union Advantage Insurance Brokerage Ltd (CUAIB). Par cette transaction, CUMIS, une filiale à part entière de Co?operators, prendra en charge les contrats actuellement souscrits par CUPP Services Ltd (CUPP Services) dès leur échéance.

Cette acquisition cadre avec l'engagement soutenu de CUMIS à l'égard du système des caisses d'épargne et de crédit. Elle permettra d'établir un lien direct avec les caisses d'épargne et de crédit partenaires de la Colombie-Britannique pour répondre à leurs besoins d'assurance. Le portefeuille consiste en un programme d'assurance qui comprend notamment des produits d'assurance de dommages, de protection financière et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle.

« Grâce à cette acquisition, CUMIS fait un pas de plus vers la consolidation et le développement de nos relations avec les caisses d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique », mentionne Bob Hague, président à la distribution aux caisses d'épargne et de crédit chez CUMIS. « Nous avons hâte de travailler directement avec les caisses d'épargne et de crédit pour veiller à ce qu'elles disposent des produits d'assurance et de gestion des risques dont elles ont besoin. Nous nous engageons à leur offrir le même service exceptionnel auquel elles ont été habituées avec CUAIB. »

CUMIS agit comme assureur complémentaire au titre de ce programme d'assurance depuis plusieurs années et connaît très bien les besoins des caisses d'épargne et de crédit.

CUMIS conservera un bureau en Colombie-Britannique pour offrir le service connexe au programme d'assurance et collaborera avec le système des caisses d'épargne et de crédit de la province afin de mettre en place un comité consultatif d'assurance.

