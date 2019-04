Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mars 2019





La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 4 avril 2019 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de mars 2019 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Volume 13 212 773 533 11 625 600 117 12 113 748 690 Valeur 195 403 213 228 $ 148 463 871 990 $ 151 886 581 261 $ Opérations 24 171 114 21 518 106 21 539 056







Moyennes quotidiennes





Volume 629,2 M 611,9 M 576,8 M Valeur 9 304,9 M$ 7 813,9 M$ 7 232,7 M$ Opérations 1 151,0 1 132 532 1 025 669

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 37 189 231 466 42 790 586 722 -13,1 Valeur 508 699 005 492 $ 480 039 795 288 $ +6,0 Opérations 70 918 508 71 032 351 -0,2







Moyennes quotidiennes





Volume 599,8 M 690,2 M -13,1 Valeur 8 204,8 M$ 7 742,6 M$ +6,0 Opérations 1 143 847 1 145 683 -0,2

Bourse de Toronto



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Volume 8 306 721 153 7 139 223 230 6 961 417 028 Valeur 176 991 267 024 $ 131 769 122 369 $ 138 774 056 813 $ Opérations 20 666 401 18 371 459 18 489 785 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 16 102,09 15 999,01 15 367,29







Moyennes quotidiennes





Volume 395,6 M 375,7 M 331,5 M Valeur 8 428,2 M$ 6 935,2 M$ 6 608,3 M$ Opérations 984 114 966 919 880 466

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 23 436 300 170 22 498 375 401 +4,2 Valeur 455 761 345 686 $ 429 351 780 660 $ +6,2 Opérations 60 790 476 59 734 153 +1,8







Moyennes quotidiennes





Volume 378,0 M 362,9 M +4,2 Valeur 7 351,0 M$ 6 925,0 M$ +6,2 Opérations 980 492 963 454 +1,8

Bourse de croissance TSX *



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Volume 3 843 745 919 3 549 869 110 4 328 832 079 Valeur 2 167 187 471 $ 2 031 364 655 $ 2 563 776 779 $ Opérations 1 005 413 915 025 1 091 228 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 626,89 623,54 796,67







Moyennes quotidiennes





Volume 183,0 M 186,8 M 206,1 M Valeur 103,2 M$ 106,9 M$ 122,1 M$ Opérations 47 877 48 159 51 963

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 10 728 106 884 17 350 562 680 -38,2 Valeur 5 876 498 518 $ 12 528 960 697 $ -53,1 Opérations 2 752 572 4 878 235 -43,6







Moyennes quotidiennes





Volume 173,0 M 279,8 M -38,2 Valeur 94,8 M$ 202,1 M$ -53,1 Opérations 44 396 78 681 -43,6

Bourse Alpha TSX



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Volume 1 062 306 461 936 507 777 823 499 583 Valeur 16 244 758 733 $ 14 663 384 966 $ 10 548 747 669 $ Opérations 2 499 300 2 231 622 1 958 043







Moyennes quotidiennes





Volume 50,6 M 49,3 M 39,2 M Valeur 773,6 M$ 771,8 M$ 502,3 M$ Opérations 119 014 117 454 93 240

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 3 024 824 412 2 941 648 641 +2,8 Valeur 47 061 161 288 $ 38 159 053 931 $ +23,3 Opérations 7 375 460 6 419 963 +14,9







Moyennes quotidiennes





Volume 48,8 M 47,4 M +2,8 Valeur 759,1 M$ 615,5 M$ +23,3 Opérations 118 959 103 548 +14,9

Bourse de Montréal



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Volume (contrats dérivés) 10 572 274 9 711 691 8 195 324 Intérêt en cours (contrats) 7 370 107 7 029 007 6 427 008

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume (contrats) 29 489 738 26 539 220 +11,1 Intérêt en cours (contrats) 7 370 107 6 427 008 +14,7

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 mars 2019. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de mars aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Toutes les données sont en date du 31 mars 2019. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de mars aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

