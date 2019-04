La 50e Assemblée générale annuelle de la World Trade Centers Association amène le monde à Querétaro, au Mexique





L'Association et le World Trade Center Querétaro organisent conjointement une conférence sur le commerce mondial

QUERÉTARO, Mexique, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- La World Trade Centers Association (WTCA), un réseau de plus de 300 entreprises et organisations fortement connectées qui se soutiennent mutuellement, tiendra sa 50e Assemblée générale (AG) annuelle, attirant plus de 500 représentants des Member World Trade Centers, délégations commerciales étrangères et entreprises locales du Mexique. L'événement de cette année qui aura lieu à Querétaro, au Mexique, du 7 au 11 avril, marquera également le début d'une année de commémoration du 50e anniversaire de l'organisation.

«?Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un moment important pour collaborer dans le commerce international?», a déclaré Scott Ferguson, PDG de la WTCA. «?Grâce à l'attention que nous portons au commerce et à l'investissement à travers la connectivité mondiale les uns avec les autres, nos membres occupent une place de choix pour aider les entreprises et les investisseurs locaux à se développer dans un environnement qui peut ne pas toujours sembler favorable au commerce international. Au cours de la prochaine année, nous saluerons un demi-siècle de connectivité commerciale mondiale pour notre association et ses membres, et nous avons hâte de nous réunir à Querétaro pour planifier les 50 prochaines années.?»

Choisi comme hôte de l'AG 2019, WTC Querétaro promet d'organiser un événement sans pareil au coeur du Mexique. Le programme offre des opportunités pour créer des liens importants dans un large éventail de secteurs, tant dans la région que dans l'ensemble de l'écosystème commercial de la WTCA.

«?La position centrale de Querétaro et sa proximité avec d'autres villes majeures comme Mexico et Guadalajara en font une destination de choix pour le commerce international?», a noté Carlos Uribe Menéndez, directeur de l'exploitation du WTC Querétaro. «?Nous sommes honorés d'accueillir l'AG de cette année et nous sommes ravis que les participants puissent découvrir en personne ce qui fait de Querétaro un endroit si dynamique pour vivre, travailler et faire des affaires.?»

L'AG sera organisée sous la forme d'un sommet de deux jours dédié à «?l'innovation, la technologie et au développement durable?», et sera axée sur les secteurs clés de la région, notamment la recherche et le développement dans le domaine des soins de santé, l'agriculture et l'alimentation, ainsi que la fabrication aérospatiale. Des entreprises de premier plan dans chaque catégorie, telles que Mars, Nestlé et General Electric, présenteront de nouvelles découvertes, technologies et tendances.

Le reste de l'ordre du jour promet une programmation spectaculaire, avec notamment la présence de conférenciers, dont Sherah Beckley, experte primée de Thomson Reuters en matière de leadership dans le domaine des médias et de la durabilité?; Claire Casey, fondatrice et directrice générale de FP Analytics?; Jesús Seade, sous-secrétaire aux Affaires étrangères pour l'Amérique du Nord (Mexique) et Angela Marshall Hofmann, présidente et fondatrice de World Strategies, LLC.

Parmi les principaux sponsors figurent AeroMexico Oficial Airline?; Casa Queretana de las Artesanías, Central Studios & Media Hub, Grupo Proyectos, Producciones Nex, Media Master, El Financiero, IME, IENTC, WTC CDMX, Café Punta del Cielo, Wilson Center, Xuttle, et Zacua.

Parmi les autres alliés commerciaux, mentionnons : le gouvernement de Querétaro, les membres WTC de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, Vórtice IT, SITRACK, SCHWARZMAN School et l'Université Tsinghua.

Pour plus d'informations sur la 50e Assemblée générale, veuillez consulter le site https://events.bizzabo.com/WTCAGA2019.

À propos de la World Trade Centers Association

La World Trade Centers Association (WTCA) est un réseau de plus de 300 entreprises et organisations fortement connectées qui se soutiennent mutuellement dans près de 100 pays. En tant que propriétaire des marques commerciales «?World Trade Center?» et «?WTC?», la WTCA octroie à ses membres des droits exclusifs sur ces marques sous forme de licence qu'ils peuvent utiliser conjointement avec leurs propriétés, installations et services commerciaux emblématiques et indépendants. Grâce au solide portefeuille d'événements, de programmes et de ressources qu'elle offre à ses membres, l'objectif de la WTCA est d'aider les économies locales à prospérer en encourageant et en facilitant le commerce et l'investissement dans le monde grâce à l'engagement de ses membres. Pour en savoir plus, consultez www.wtca.org.

À propos du World Trade Center Querétaro

Situé dans la ville animée de Querétaro, le WTC Querétaro est une porte d'entrée pour les entreprises qui souhaitent développer et étendre leurs objectifs commerciaux à travers le réseau mondial WTCA. Grâce à ses alliances et programmes de développement, le WTC Querétaro offre une vaste gamme de services tels que des opportunités de réseautage et commerciales, des formations, un soutien et des conseils. Le bâtiment du WTC Querétaro offre des commodités inégalées, et notamment une zone dédiée au cotravail, conçue pour encourager la collaboration. Veuillez consulter www.wtca.org/world-trade-center-queretaro pour en savoir plus.

