VSBLTY rejoint le portefeuille des sociétés technologiques de Muller Group International en fournissant des logiciels de reconnaissance faciale et de détection d'armes





PHILADELPHIE, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp (CSE : VSBY) (Francfort 5VS) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance avec Muller Group International (MGI), rejoignant d'autres sociétés partenaires de MGI pour fournir des solutions de sécurité complètes clés en main destinées aux entreprises, gouvernements, salles de divertissement et de sport, ainsi qu'aux écoles.

MGI a été fondée par Jeffrey S. Muller, un ancien agent spécial de surveillance du FBI qui agit en qualité de président-directeur général de la société. Située à Washington, D.C., MGI exerce ses activités dans 25 pays et utilise des technologies innovantes pour protéger les gouvernements et les entreprises contre les cybermenaces et les attaques armées alternatives.

VSBLTY est une entreprise de premier plan de logiciels et de technologie au détail qui fournit des fonctionnalités de reconnaissance faciale et de détection d'armes en utilisant la puissance de l'apprentissage automatique et de la vision artificielle. Son produit propriétaire VSBLTY Vectortm peut être utilisé seul ou en combinaison avec n'importe quelle forme de signalétique numérique pour assurer la sécurité du périmètre en recherchant des «?personnes d'intérêt?» ou des individus portant des armes dans l'intention de nuire.

Muller a indiqué que MGI et VSBLTY ont récemment fait équipe en tant que partenaires technologiques pour assurer la sécurité d'une entreprise du Fortune 50 lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. «?Grâce à l'aide du logiciel de pointe de VSBLTY qui fournit la reconnaissance faciale et la détection d'armes, nous avons été en mesure d'assurer la sécurité du périmètre d'une grande entreprise mondiale pendant les cinq jours de l'événement?», a expliqué Muller. Une base de données locale a été élaborée avec plusieurs centaines de personnes «?connues?», qui représentaient une menace active pour le client, ses actifs et sa marque, a-t-il précisé. Muller a ajouté : «?En utilisant plus d'une douzaine de caméras cachées, MGI et VSBLTY se sont interfacées avec l'équipe d'exploitation du client, fournissant des photos en direct qui leur ont permis de faire une comparaison visuelle avec les photos de la base de données pour déterminer si la personne était une menace active.?»

Jay Hutton, le cofondateur et PDG de VSBLTY, a déclaré : «?Comme de plus en plus de cibles dites non protégées sont attaquées dans le monde entier, une sécurité accrue est nécessaire pratiquement partout. Dans la plupart des cas, nos caméras de face offrent une meilleure reconnaissance faciale que les caméras de vidéosurveillance aériennes pour permettre une réponse plus rapide et professionnelle aux menaces. Grâce à ce partenariat avec MGI, nous améliorons la capacité de plus en plus importante d'assurer la sécurité là où elle n'était pas disponible auparavant.?»

Muller a souligné que les entreprises, ainsi que les salles de sport et de divertissement, voire les écoles, ne peuvent plus compter uniquement sur «?les gardes physiques, les portes et les armes?» pour assurer la sécurité ou atténuer les risques. Il a expliqué : «?Pour garder une longueur d'avance sur les cyberattaques et les attaques physiques, nous devons de plus en plus nous appuyer sur des technologies innovantes.?»

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

Situé à Philadelphie, VSBLTY (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS) est le leader mondial en matière de Proactive Digital Displaytm (Affichage proactif numérique), qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux de médias sur site grâce à un logiciel SaaS de mesure de l'audience et de sécurité, faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

À propos de Muller Group International (www.MullerGroupInternational.com)

MGI aide tous les niveaux de gouvernements, entreprises et organisations nationales et internationales à faire face aux nouveaux défis émergents dans un environnement de sécurité internationale toujours plus dangereux. MGI est dirigée par Jeffrey Muller, un ancien officier militaire qui a précédemment servi pendant 21 ans comme agent spécial de surveillance du Federal Bureau of Investigation. Au FBI, il a cofondé la Direction des armes de destruction massive de l'organisation et créé la Direction des armes chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE) d'INTERPOL. MGI offre des services d'élaboration de programmes d'études et d'enseignement, de formation, de renforcement des capacités, de structuration des politiques et plans nationaux, d'évaluation de la vulnérabilité des domaines et des établissements, d'examen de la législation et des consignes sur les interventions et les enquêtes relatives aux incidents qui pourraient menacer la sécurité d'une entreprise ou d'un pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

