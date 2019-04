Valeurs mobilières Banque Laurentienne tient sa 6e conférence annuelle des investisseurs institutionnels





MONTRÉAL, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) tient aujourd'hui sa sixième édition de la Conférence annuelle des investisseurs institutionnels à l'hôtel OMNI Mont-Royal à Montréal.



La Conférence de cette année accueille 50 sociétés émettrices et inclut des tables rondes et des présentations corporatives portant sur plusieurs thèmes et industries, tels les équipements agricoles, l'industrie des boissons, le cannabis, l'ingénierie et la construction, les fiducies de placement immobilier, la restauration et les transports.

« Nous sommes ravis de tenir cette conférence annuelle des investisseurs institutionnels pour une sixième année », a déclaré Ben Vendittelli, chef de la direction de VMBL. « C'est certainement un moment culminant dans l'année alors que nous pouvons réunir des acteurs clés de divers secteurs pour discuter des défis importants auxquels leur industrie est confrontée. La participation et le soutien que nous recevons nous permettent de tenir cet événement à valeur ajoutée pour les entreprises et les investisseurs institutionnels avec lesquels nous avons construit des relations solides au fil des ans. »

La Conférence se concentre sur les entreprises suivies par l'équipe de recherche Institutionnel - actions de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. L'horaire détaillé de la journée est disponible à l'adresse www.vmbl.ca .

À propos de Valeurs mobilières Banque Laurentienne

Courtier de plein exercice, Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre une gamme complète de produits d'investissement regroupés sous six divisions d'affaires. Sa division Institutionnel - revenu fixe est réputée pour sa présence auprès des gouvernements et des émetteurs corporatifs au niveau du financement ainsi que des marchés secondaires. Sa division Institutionnel - actions dessert sa clientèle par l'entremise de son service de recherche, de négociation et de financement corporatif dans le secteur des entreprises à petite capitalisation. Ses divisions Services de courtage aux particuliers et Courtage à escompte servent leurs clients par le biais de leurs bureaux à travers le Québec. À titre de courtier chargé de comptes, VMBL fournit une gamme complète de services administratifs d'arrière guichet à une clientèle diversifiée. VMBL offre aussi le programme Immigrants investisseurs.

