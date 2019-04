Carrefour Forêts 2019 - Québec confirme la création de la première chaire en gestion durable des forêts privées





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, procède à la signature d'une entente conclue avec l'Université Laval pour la création d'une chaire de leadership en enseignement en gestion durable des forêts privées qui permettra d'augmenter la contribution de la forêt privée à l'économie du Québec et de ses régions.

Fruit d'une collaboration entre le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP), l'Université Laval, la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et Domtar, les travaux de la nouvelle chaire contribueront à répondre à d'importantes questions permettant ainsi de mieux comprendre l'incidence du profil sociologique des propriétaires forestiers sur leurs décisions de gestion forestière et ainsi mieux former les professionnels qui auront à oeuvrer en forêt privée. Les résultats de ces travaux permettront d'améliorer les stratégies et les mesures à mettre en oeuvre pour accroître les bénéfices liées à l'aménagement forestier en forêts privées.

La participation financière du MFFP à la chaire de leadership s'élève à 240 000 $, soit 80?000 $ par an pour les trois prochaines années avec une possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires. À ce soutien financier s'ajoute celui de Domtar, dont la contribution s'élève à 120 000 $ pour les trois prochaines années, soit 40 000 $ par an, et de la FPFQ, qui versera 125 000 $ au cours des cinq prochaines années, soit 25 000 $ par an.

Citations :

«?Une gestion durable et optimale de la forêt privée au Québec, voilà ce à quoi nous aspirons. En développant nos connaissances sur la réalité des propriétaires de forêt privée, nous souhaitons être en mesure de mieux répondre à leurs besoins et ultimement de susciter davantage d'engagements de leur part dans l'aménagement de leur boisé. Nul doute que cette démarche sera bénéfique non seulement pour la mise en valeur de la forêt privée, mais également pour le développement socioéconomique des communautés rurales, notamment celles du sud du Québec.?»

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'entente conclue avec le gouvernement du Québec et l'appui financier de la Fédération des producteurs forestiers du Québec et de Domtar donnent le feu vert à notre Université et à sa Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique pour entamer les prochaines étapes de la mise en oeuvre d'un projet important en gestion durable des forêts privées. Ce partenariat contribuera à assurer un meilleur soutien des producteurs forestiers par le développement de nouvelles connaissances, ce qui engendrera des retombées positives pour l'ensemble de la société québécoise. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Domtar est présente dans le paysage forestier québécois depuis 150 ans. Par notre contribution à la mise en place de la Chaire de recherche en gestion durable des forêts privées, nous collaborons à l'amélioration de l'expertise des futurs ingénieurs forestiers et à l'émergence des solutions innovantes pour le secteur forestier québécois. »

Sylvain Bricault, directeur général de l'usine Domtar de Windsor

«?Si les propriétaires forestiers font davantage appel aux ingénieurs forestiers pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement de leurs boisés, ceux-ci devront mieux comprendre les aspirations de cette clientèle et les particularités des opérations en forêt privée. Ce constat vaut pour la formation des ingénieurs forestiers et celle des autres professionnels dont l'action vise la gestion des propriétés forestières. Cette initiative répond ainsi à un vieux souhait de notre organisation. »

André Roy, administrateur à la Fédération des producteurs forestiers du Québec

Faits saillants :

La participation financière du MFFP à la chaire de leadership en enseignement est accordée par l'entremise du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2018-2021.

Les forêts privées représentent le tiers de la possibilité forestière du Québec toutes essences confondues et la moitié pour les feuillus. Seulement la moitié de cette possibilité forestière est récoltée.

La chaire de leadership en enseignement permettra d'augmenter la place de la forêt privée en enseignement et en recherche tout en :

bonifiant la formation des ingénieurs forestiers;



interpellant les différents professionnels associés à la forêt privée et les propriétaires forestiers;



outillant le MFFP pour élaborer les politiques et les programmes les plus efficaces

Parmi les enjeux qui seront abordés :

la compréhension de la réaction des propriétaires forestiers aux mesures incitatives, la vente de bois ne représente souvent qu'un revenu d'appoint pour le propriétaire de forêts privées;



l'évaluation de l'effet des différentes contraintes sur la récolte en forêt privée;



la maximisation des retombées pour les communautés rurales;



l'élaboration d'une stratégie pour accroître les bénéfices de l'intensification de l'aménagement forestier;



l'amélioration de la performance des mesures pour acquérir les connaissances et les transférer aux propriétaires et aux conseillers forestiers.

Une table des partenaires sera mise en place pour favoriser les échanges, discuter des orientations des travaux et accroître l'effet et l'influence de leurs réalisations.

Liens connexes :

