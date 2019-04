Yealink entame une tournée mondiale pour présenter la toute dernière série de téléphones d'entreprise T5 qui fonde une nouvelle norme d'excellence en matière de téléphonie IP de bureau





Grâce à sa série de téléphones d'entreprise T5 dotés de fonctions audio et vidéo plein écran, Yealink change la manière de communiquer dans l'environnement des bureaux des entreprises

XIAMEN, Chine, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Yealink entame une tournée mondiale qui va la conduire dans sept pays, pour présenter la nouvelle série de téléphones d'entreprise T5 à la pointe du secteur. La série de téléphones d'entreprise T5 offre une gamme de téléphones de bureau sur IP révolutionnaires, grâce à laquelle la collaboration de bureau intelligente dans les locaux des entreprises est plus facile que jamais.

L'immense succès remporté par les séries T2 et T4 de Yealink a permis à Yealink de se classer à la première place sur le marché mondial des expéditions de téléphones utilisant le protocole SIP. Compte tenu de l'évolution rapide des tendances dans le secteur des communications d'entreprise et dans le but de répondre aux besoins croissants de collaboration de ses clients, Yealink a lancé la série des téléphones d'entreprise T5.

La série comprend sept modèles différents de téléphones, se caractérisant par un design ergonomique, une disposition intuitive des touches de fonction et des caractéristiques intelligentes comme l'écran acoustique Yealink. La série de téléphones d'entreprise T5 offre des solutions de collaboration de bureau parfaitement adaptées aux entreprises, toutes tailles confondues.

À l'occasion de sa tournée mondiale, Yealink présentera la série de téléphones d'entreprise T5 dans les pays suivants : États-Unis, Allemagne, Australie, Canada, Angleterre, France et Pays-Bas.

Selon Leo Huang, vice-président des ventes de Yealink, la série de téléphones d'entreprise T5 offre une solution à l'épreuve du temps, dotée des dernières caractéristiques de la technologie de pointe de Yealink.

La communication et la collaboration unifiées (intégration de plusieurs moyens de télécommunication avec des outils collaboratifs) ne sont plus une exigence très pointue, car tous les bureaux des entreprises comptent sur elles pour prospérer dans l'industrie. En qualité de grand prestataire mondial de solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, Yealink s'engage à offrir aux clients du monde entier les meilleurs points de terminaison IP qui sont synonymes d'expérience d'utilisation de plus haut niveau. L'entreprise estime en outre que le lancement de la série des téléphones d'entreprise T5 offrira la meilleure expérience de collaboration personnalisée et augmentera la productivité et la performance des équipes.

Grâce à ses caractéristiques renforcées, la série de téléphones d'entreprise T5 est instantanément reconnaissable comme une nouvelle version pointue de la série de téléphones SIP de Yealink qui a remporté un vif succès.

La technologie d'écran acoustique de Yealink permet à la série de téléphones d'entreprise T5 d'offrir une clarté vocale pour une écoute sereine, en supprimant le bruit de fond. Cela est idéal pour les espaces de travail très denses, en particulier pour les environnements aménagés en open space. Cela augmente considérablement la productivité des réunions à distance.

Dotée de fonctions inclusives, d'un grand écran couleur tactile et d'une disposition intuitive des touches de fonction, la série de téléphones d'entreprise T5 permet des discussions rapides et une prise de décision agile. En fin de compte, cela se traduit par une plus grande polyvalence pour un environnement d'entreprise.

Dotée d'une caméra HD réglable, la série de téléphones d'entreprise T5 offre aux professionnels affairés des solutions de visioconférence HD abordables et de qualité professionnelle. Le visiophone intelligent VP59 intègre une caméra Full HD 1080p tandis que le visiophone intelligent T58A prend en charge la vidéo HD 720p avec une caméra USB Yealink CAM50 en option.

La série de téléphones d'entreprise T5 prend en charge en toute fluidité le basculement d'appels entre le téléphone de bureau et le combiné DECT sans fil. Cela permet une flexibilité et une évolutivité illimitées.

Grâce à son Wi-Fi 2.4G / 5G intégré, la série évite aux professionnels affairés d'être limités à un emplacement peu pratique. Parallèlement à cela, le Bluetooth 4.2 intégré pour la connexion de téléphone portable et le casque d'écoute sans fil permet d'économiser la durée de vie de la batterie. Ces caractéristiques améliorées augmentent considérablement les possibilités de connectivité sur le lieu de travail.

Le directeur des produits de Yealink, M. Lee, déclare : « La tournée de présentation mondiale de Yealink vise à offrir une plate-forme unique aux entreprises. C'est l'occasion de comprendre comment la série de téléphones d'entreprise T5 peut être une solution robuste de communication pour entretenir et consolider les relations commerciales fondamentales ».

À propos de Yealink :

Fondée en 2001, Yealink (code boursier : 300628) est un grand fournisseur mondial de solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, qui offre des services de visioconférence aux entreprises du monde entier. Privilégiant la recherche et le développement, Yealink met également l'accent sur l'innovation et la création. Grâce aux brevets techniques exceptionnels liés au cloud computing, à l'audio, à la vidéo et à la technologie de traitement des images, Yealink a mis au point une solution de collaboration panoramique d'audio et de visioconférence en fusionnant ses services cloud avec une série de produits de points de terminaison. Étant l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions du globe, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se classe à la première place mondiale en termes de parts de marché des expéditions de téléphones SIP (selon le rapport des prix du leadership mondial en termes d'excellence du développement des téléphones d'entreprise IP, publié par Frost & Sullivan en 2018). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.yealink.com

