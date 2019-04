Congrès mondial de la SAE : SuperTurbo Technologies fera un exposé avec Isuzu Motors





LOVELAND, Colorado, 4 avril 2019 /CNW/ - SuperTurbo Technologies Inc. annonce qu'elle fera au Congrès mondial de la SAE, avec Isuzu Motors, une communication intitulée « Optimizing Steady State Diesel Efficiency and Emissions using a SuperTurbotm on an Isuzu 7.8L Engine » (optimisation de l'efficacité et des émissions du diesel en régime permanent à l'aide d'un SuperTurbotm sur un moteur Isuzu de 7,8 L).

S'attardant sur les essais de simulation et de moteurs, travaux de longues années visant à améliorer l'efficacité en régime permanent d'un moteur diesel de 7,8 litres, la communication mettra en avant les résultats, notamment l'impact sur les émissions résultant de l'évolution des performances en régime permanent et de comparaisons avec des turbocompresseurs à géométrie variable et des turbocompresseurs à deux étages.

Le SuperTurbotm est un turbocompresseur à entraînement entièrement mécanique offrant dans un seul équipement les avantages de la suralimentation, de la turbocompression et de la turborécupération. Le SuperTurbotm comprend une transmission à haute vitesse qui transmet le couple bidirectionnel entre l'arbre de la turbine et une transmission à variation continue qui permet ensuite le contrôle global du rapport entre le turbo et le vilebrequin. Vu que la vitesse de l'arbre de la turbine est contrôlée, les problèmes de survitesse ou de retard sont éliminés, ce qui permet de concevoir des turbines plus lourdes et plus efficaces. Les turbocompresseurs entraînés permettent de contrôler et d'équilibrer avec précision la pression de suralimentation et le rapport air/carburant. Les commandes peuvent être utilisées pour optimiser le rendement énergétique et les émissions en fonction des objectifs du constructeur à différents points de fonctionnement.

Le SuperTurbotm continue de démontrer des avantages directs et habilitants, nombreux et importants d'ailleurs, en termes de réduction des émissions et de gains de productivité. La capacité d'optimiser le rapport air/carburant et d'éliminer la suralimentation par les transitoires, comme il a été démontré, permet d'améliorer le rendement énergétique à hauteur de 10 % et de réduire les émissions de CO2. Les SuperTurbostm équipés d'une dérivation de turbine programmable peuvent diriger l'échappement du moteur vers le post-traitement pour un allumage rapide afin de minimiser les émissions nocives de NOx, lors du démarrage à froid, tout en maintenant la motricité du véhicule. SuperTurbo Technologies a réalisé en plusieurs phases des études de coût théorique, de concert avec FEV, pour valider les coûts et la rentabilité des nombreuses propositions de valeur que le SuperTurbotm peut représenter.

À propos de SuperTurbo Technologies Inc.

SuperTurbo Technologies Inc. se spécialise dans la conception, le développement et la commercialisation de SuperTurbostm pour les véhicules utilitaires destinés aux marchés des autoroutes et de la construction. Le SuperTurbotm est un turbocompresseur à entraînement mécanique qui permet aux équipementiers moteurs de contrôler la poussée et le débit d'air vers le moteur pour optimiser les performances et les émissions à tous les points de fonctionnement. Parmi les autres atouts ou avantages figurent l'efficacité du cycle transitoire, le démarrage à froid/faible émission de NOx, la réduction de la cylindrée du moteur, la réduction de la vitesse et le freinage amélioré du moteur. Le Large SuperTurbo a été conçu pour alimenter les moteurs de 7 à 16 litres avec une standardisation de 90 % des composants dans toutes les applications. Pour tout complément d'information, consultez le site www.superturbo.net.

info@superturbo.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846592/SuperTurbo_Technologies_Large_SuperTurbo.jpg

SOURCE SuperTurbo Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 12:02 et diffusé par :