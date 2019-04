Merz présentera de nouvelles données cliniques dans le domaine de l'esthétique au congrès AMWC 2019





Merz, leader mondial de l'esthétique et des neurotoxines, a annoncé aujourd'hui que des données cliniques sur l'utilisation du portefeuille de Merz Aesthetics (Belotero®, Cellfina®, Radiesse®, Ultherapy® et la toxine botulique), feront l'objet de présentations orales et par affiches à l'occasion de l'édition 2019 du Congrès mondial de la médecine esthétique et anti-âge (AMWC), qui se tiendra du jeudi 4 au samedi 6 avril 2019 à Monte-Carlo (Monaco).

En plus des présentations par affiches mentionnées ci-dessous, Merz Aesthetics sponsorise l'événement de symposium intitulé Early Intervention Meets Beautification ? Treating the Social Media Generation (L'intervention précoce rencontre l'embellissement ? traiter la génération des réseaux sociaux), qui aura lieu le vendredi 5 avril de 14h00 à 16h00 à l'Auditorium Prince Pierre. La séance comprendra des injections en direct et partagera les connaissances thérapeutiques de cinq intervenants spécialisés:

Le Dr Rolf Bartsch ? Chirurgien esthétique en Autriche

La Dr Sabrina Fabi ? Dermatologue aux États-Unis

La Pre Martina Kerscher ? Dermatologue en Allemagne

Le Dr Jani van Loghem ? Médecin esthétique aux Pays-Bas

La Dr Sonja Sattler ? Dermatologue en Allemagne

Marie Doppelhofer ? Blogueuse et entrepreneuse en Autriche

Présentations orales

Restorative properties of hydroxylapatite (Regenerative Aesthetics Session) (Facultés réparatrices de l'hydroxyapatite [séance sur l'esthétique régénérative]). Kate Goldie, MBChB ? European Medical Aesthetics Ltd, Londres (Royaume-Uni) ; Sabrina Fabi, DM, Cosmetic Laser Dermatology, San Diego (États-Unis). Jeudi 4 avril de 10h00 à 12h00, Auditorium Camille Blanc

Elements of the face attractiveness and balance (Fillers: Natural Results and Attractiveness Session) (Éléments d'attractivité et d'équilibre du visage [Séance sur les produits de remplissage : résultats naturels et attractivité]). Dr Jani van Loghem, DM ? Falck Clinic, Amsterdam (Pays-Bas). Jeudi 4 avril de 14h00 à 16h00, Auditorium Prince Pierre

Study with controlled subcision, calcium hydroxylapatite and microfocused ultrasound with visualization: What is the best algorithm for combination to improve cellulite appearance (Rubbish and Reality on Combined Treatments Session) (Étude avec subcision contrôlée, hydroxyapatite de calcium et ultrasons microfocalisés avec visualisation : quel est le meilleur algorithme de combinaison pour améliorer l'apparition de la cellulite [séance démêlant fiction et vérité au sujet des traitements combinés]). Gabriela Casabona, DM ? Ocean Clinic, Marbella. Samedi 6 avril de 9h00 à 10h30, Auditorium Camille Blanc

Présentations par affiches

Des affiches seront consultables dans la zone Affiches (Poster Zone) située au niveau 2, en-dehors de l'Auditorium Camille Blanc, du jeudi 4 au samedi 6 avril.

Toxine botulique

IncobotulinumtoxinA : A unique and pure formulation of botulinum neurotoxin type A for use in aesthetic and therapeutic medicine (Une formulation unique et pure de neurotoxine botulinique de type A destinée à une utilisation en médecine esthétique et thérapeutique). Ada Trindade de Almeida, DM ? Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, São Paulo (Brésil)

Comparison of incobotulinumtoxinA to botulinum neurotoxin type A formulations in Asia (Comparaison entre les formulations d'incobotulinumtoxinA et de neurotoxine botulinique de type A en Asie). Jürgen Frevert, PhD ? Ancien de chez Merz Pharmaceuticals GmbH, Francfort (Allemagne)

Escalating doses of incobotulinumtoxinA for extended treatment of glabellar frown lines: safety and efficacy results from a randomized, double-blind study (Doses progressives d'incobotulinumtoxinA pour un traitement prolongé des rides glabellaires : résultats en termes d'innocuité et d'efficacité tirés d'une étude randomisée en double aveugle). Corey Maas, DM ? The Maas Clinic, San Francisco (Californie, États-Unis)

Safety, tolerability, and efficacy of repeat-dose injections of incobotulinumtoxinA in the treatment of upper facial lines: results from a prospective, open-label, phase III study (Innocuité, tolérabilité et efficacité d'injections de doses répétées d'incobotulinumtoxinA dans le traitement des rides supérieures du visage : résultats tirés d'une étude prospective, ouverte, de phase III). Tanja Fischer, DM ? Haut- & Lasercentrum, Potsdam (Allemagne)

Combined post-operative scar treatment with incobotulinumtoxinA and microneedling to improve the appearance and functionality of scarring following surgical removal of facial skin tumors and flap reconstruction (Traitement postopératoire combiné des cicatrices avec de l'incobotulinumtoxinA et par microperforation pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de la cicatrisation à la suite d'une ablation chirurgicale de tumeurs de la peau du visage et à une reconstruction par lambeau). Gabriela Casabona, DM ? Ocean Clinic, Marbella (Espagne)

Decrease in therapeutic effect among botulinum toxin type A agents: Analysis of the FDA adverse event reporting system database (Diminution de l'effet thérapeutique avec les agents de la toxine botulique de type A : analyse de la base de données du système de signalement des effets indésirables de la FDA). Rashid Kazerooni, PharmD, MS, BCPS ? Merz North America, Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis)

Belotero®

Open label multicenter post-market clinical follow-up to confirm the performance and the safety of CPM ® -HA20 in facial skin revitalization (Suivi clinique post-commercialisation ouvert et multicentrique pour confirmer la performance et l'innocuité de CPM-HA20® dans le cadre de la revitalisation de la peau du visage). Martina Kerscher, DM, PhD ? Université de Hambourg, Hambourg (Allemagne)

-HA20 in facial skin revitalization (Suivi clinique post-commercialisation ouvert et multicentrique pour confirmer la performance et l'innocuité de CPM-HA20® dans le cadre de la revitalisation de la peau du visage). Martina Kerscher, DM, PhD ? Université de Hambourg, Hambourg (Allemagne) Cohesive polydensified matrix crosslinked hyaluronic acid volumizing gel: An MRI and CT study (Gel volumateur homogène, polydensifié, réticulé et matriciel à l'acide hyaluronique : étude fondée sur l'IRM et la tomodensitométrie). Patrick Micheels, DM ? Cabinet privé, Genève (Suisse)

Radiesse®

Diluted and Hyperdiluted Calcium Hydroxylapatite for Skin Tightening: Guidelines from a Global Consensus Panel (Hydroxyapatite de calcium dilué et hyperdilué pour le resserrement de la peau : recommandations d'un groupe de consensus mondial). Kate Goldie, MBChB ? European Medical Aesthetics Ltd, Londres (Royaume-Uni)

Radiological evaluation of calcium hydroxylapatite implantation to correct volume loss in the dorsum of the hand (Évaluation radiologique de l'implantation d'hydroxyapatite de calcium pour corriger la perte de volume sur le dos de la main). Amir Moradi, DM ? Cabinet privé, Vista (Californie, États-Unis)

CaHA microspheres: Contact with fibroblasts and amount of spheres are key factors for collagen stimulation (Microsphères d'hydroxyapatite de calcium : le contact avec les fibroblastes et la quantité de sphères sont des facteurs clés de la stimulation collagénique). Bartosch Nowag ? Merz Pharmaceuticals GmbH, Francfort (Allemagne)

Calcium hydroxylapatite: A safety review (Évaluation de l'innocuité de l'hydroxyapatite de calcium). Jonathan A. Kadouch, DM, PhD ? ReSculpt Clinic, Amsterdam (Pays-Bas)

Ultherapy®

Upper Body Lifting and Tightening with Calcium Hydroxylapatite and Microfocused Ultrasound with Visualization (Lifting et resserrement du haut du corps avec de l'hydroxyapatite de calcium et par ultrasons microfocalisés avec visualisation). Jani van Loghem, DM ? Falck Clinic, Amsterdam (Pays-Bas)

Differentiation of microfocused ultrasound with visualization treatment using a customized management protocol of see-plan-treat (Différenciation des ultrasons microfocalisés avec un traitement de visualisation utilisant un protocole de gestion personnalisé de type « see-plan-treat »). Julia Sevi, MBChB ? Aesthetic Health, Leeds (Royaume-Uni)

Microfocused Ultrasound with Visualization: Treatment Plans and Comfort Management in Real-World Practice (Ultrasons microfocalisés avec visualisation : plans de traitement et gestion du confort dans la pratique réelle). Amanda K. Doyle, DM ? Russak Dermatology, New York (États-Unis)

Cellfina®

Multicenter Pivotal Study of the Safety and Effectiveness of a Tissue Stabilized-Guided Subcision Procedure for the Treatment of Cellulite - 5 Year Update (Étude pivot multicentrique sur l'innocuité et l'efficacité d'une procédure de subcision guidée par la stabilisation des tissus pour le traitement de la cellulite - actualisation au bout de 5 ans). Michael S. Kaminer, SkinCare Physicians, Chestnut Hill (État du Massachusetts, États-Unis)

