La présente campagne de forage agrandi la zone de cuivre/or C-3 en profondeur sur la propriété Bateman Bay





ROUYN-NORANDA, Québec, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG?V ? Bourse TSX Croissance, CLL - Bourse de Stuttgart) et ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1M ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF ? International OTCQX) sont heureuses d'informer leurs actionnaires des travaux en cours sur les propriétés Bateman Bay et Mine Grandroy, appartenant à 100% à Chibougamau, localisées dans le canton de McKenzie, Québec (32G16) à l'est de la ville de Chibougamau. Globex détient une redevance brute sur les métaux (RBM/GMR) de 3% sur les deux propriétés.



En septembre 2017, Mines indépendantes Chibougamau (CIM) entreprenait un programme de décapage sur la projection en surface de la zone C-3 intersectée par plusieurs sondages. Sept cents (700) mètres cube de mort-terrain furent déplacés afin d'exposer la minéralisation en sulfure. Subséquemment, l'échantillonnage en rainures a donné 3,6% Cu, 31,0 g/t Ag et 422 ppb Au sur 3,90 m sur 5 échantillons consécutifs et 2,53% Cu, 11,0 g/t Ag et 396 ppb Au sur 3,05 m sur 3 échantillons consécutifs perpendiculaire à l'horizon minéralisé à l'intérieur d'une épaisse zone fortement altérée en sidérite.

Le forage de 2016 agrandissait la zone C-3 à une profondeur de 250m retournant une intersection de 12,5 m (41 pi) à une teneur de 3,61% Cu et 1,72 g/t Au dans le sondage BJ-16-16 (voir communiqué au http://www.mineschibougamau.com/documents/1-18-17BatemanProperty_drilling_French.pdf pour les détails. Les valeurs individuelles en or atteignent jusqu'à 6,08 g/t Au sur 1 mètre.

Tout récemment, CIM a complété deux sondages afin d'agrandir la zone C-3 en largeur et en profondeur. Le forage BJ-19-17 a intersecté la zone cuivre/or à une profondeur verticale de 330 m (1 083 pi) et environ 25 m (82 pi) plus au sud-est du forage BJ-16-16. Selon le géologue sur place, le forage intersecta des filonnets de chalcopyrite avec présence de pyrrhotite sur 24 m (78,7pi).

Un deuxième forage, le BJ-19-18, a été complété afin d'intersecter la zone C-3 zone, 40 m (131 pi) plus au sud-est et 115 m (377 pi) sous le BJ-19-17. Selon le géologue sur place, le forage BJ-19-18 intersecta des filonnets de chalcopyrite avec présence de pyrrhotite sur 11,8 m (38,7 pi). Les minéralisations du camp minier de Chibougamau sont communément composés de filonnets de sulfures.

Le personnel de CIM est à compléter la description et l'échantillonnage de la carotte de forage pour analyse. L'épaisseur vraie n'a pas encore été déterminée. Ces trous de forage démontrent maintenant que la zone C-3 se prolonge de la surface à une profondeur verticale d'au moins 450 m (1 476 pi) et est ouverte dans toutes les directions.

Deux trous de forages ont également été complétés sur la propriété cuivre/or Mine Grandroy, cibles basées sur une interprétation structurale. Les deux sondages, forés sous l'ancienne fosse, ont intersectés de la minéralisation en pyrite avec un peu de chalcopyrite. Les carottes de forage sont décrites et les échantillons partiront au laboratoire sous peu.

Nous sommes particulièrement heureux des résultats à ce jour sur la zone C-3, laquelle semble démontrer un potentiel au niveau de la dimension.

M. Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction d'Entreprises minières Globex inc. et de Mines indépendantes Chibougamau inc., a rédigé ce communiqué de presse en sa capacité de personne qualifiée conformément à la réglementation applicable.

