Plug and Play sélectionne 150 jeunes entreprises pour leurs lots d'été





SUNNYVALE, Californie, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Plug and Play a annoncé aujourd'hui les 150 jeunes entreprises participant à leurs lots d'accélérateurs pour l'été 2019. Les entrepreneurs de chaque jeune entreprise participeront à l'un des programmes suivants : Enterprise 2.0, Santé, Insurtech, Internet des Objets, Mobilité, Immobilier et construction, Voyage et hôtellerie. La liste complète des jeunes entreprises acceptées peut être consultée sur le site Web de Plug and Play : bit.ly/pnpsummer2019

« Nous nous efforçons d'apporter de nouvelles idées aux industries en quête d'innovation », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Ce lot de jeunes entreprises contribuera à créer de nouvelles sources de revenus pour nos partenaires, à accroître la satisfaction de la clientèle et à faire progresser ces marchés pour le meilleur. »

Les jeunes entreprises sélectionnées participeront au programme de développement commercial de trois mois de Plug and Play et auront la chance de rencontrer leur réseau de plus de 280 entreprises partenaires. Ce programme donnera aux jeunes entreprises la possibilité de collaborer en direct avec des sociétés, des firmes de capital-risque et d'autres jeunes entreprises dans le cadre d'événements de réseautage exclusifs, de sessions de transaction privées, etc.

L'année dernière, Plug and Play est restée la société de capital-risque la plus active de la Silicon Valley, investissant dans plus de 220 sociétés dans le monde. Le rapport complet sur le rendement de l'entreprise, y compris des informations sur leurs programmes d'accélérateurs, leurs investissements et leurs entreprises partenaires, peut être consulté ici.

Plug and Play ne prend pas de capitaux propres auprès des jeunes entreprises pour la participation au programme. La remise des diplômes pour ces lots aura lieu du 11 au 13 juin au Sommet d'été.

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons mis en place des programmes d'accélérateurs, des services d'innovation d'entreprise et un système de capital-risque interne pour accélérer les progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis sa création en 2006, nos programmes se sont étendus dans le monde entier pour inclure une présence dans plus de 20 sites à travers le monde, offrant ainsi aux jeunes entreprises les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 10 000 jeunes entreprises et 280 sociétés partenaires officielles, nous avons créé l'écosystème ultime de jeunes entreprises dans de nombreux secteurs. Nous investissons activement dans 200 sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et organisons plus de 700 événements de réseautage chaque année. Les entreprises de notre communauté ont collecté plus de 7 milliards USD de financement, avec des sorties de portefeuille réussies telles que Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter :www.plugandplaytechcenter.com.

Contact pour les médias :

Allison Romero

allison@pnptc.com

(408)524-1457

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843798/PLUG_AND_PLAY___Summer_Startups_2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :