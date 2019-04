Sunwing reprend son service de vols domestiques cet été avec des économies instantanées de 200 $ par couple





MONTRÉAL, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à Sunwing, il est plus simple que jamais pour les Canadiens de découvrir la beauté de leur propre pays avec le retour du service de vols domestiques cet été. En réponse à la demande générale, Sunwing offrira cet été ce service pour une 14e saison de suite. Les voyageurs réservant d'ici le 30 avril 2019 profiteront d'économies de 200 $ par couple sur les vols domestiques vers certaines des plus belles villes canadiennes.



Du 13 mai au 4 septembre 2019, des vols quotidiens seront offerts entre Toronto et Vancouver. Entre le 5 septembre et le 10 octobre 2019, ces vols seront hebdomadaires, avec des départs le jeudi. À Toronto, les voyageurs peuvent découvrir des restaurants gastronomiques, une vie nocturne de classe mondiale et un mélange de cultures de partout au monde. À Vancouver, les vacanciers exploreront la côte pittoresque et le centre-ville dynamique entouré des montagnes à couper le souffle.

Les Canadiens désirant explorer les paysages de la côte Est du Canada pourront profiter de vols au départ de Toronto vers trois villes de Terre-Neuve. Du 12 juin au 4 septembre, les voyageurs pourront profiter de cinq vols par semaine vers Saint-Jean de Terre-Neuve, du lundi au vendredi. Ils pourront faire une randonnée le long du sentier North Head et contempler des vues spectaculaires de la mer, ou bien admirer le pittoresque phare du Cape Spear. Grâce à deux vols par semaine vers Gander, le mardi et le vendredi du 18 juin au 3 septembre, les vacanciers pourront découvrir la côte immaculée de Kittiwake. Il s'agit de l'un des seuls endroits au monde où l'on peut voir à la même place du sable, de l'eau, des plantes et des icebergs. Entre le 12 juin et le 4 septembre, le voyagiste offre des vols hebdomadaires le mercredi vers Stephenville, qui invite les voyageurs à faire des randonnées sur les monts Long Range, vieux de 1,2 milliard d'années.

À bord des vols de Sunwing Airlines, les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut des boissons non alcoolisées gratuites et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Pour encore plus d'avantages, comme un enregistrement et un accès à la sûreté aéroportuaire prioritaires*, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

* Offerts dans certains aéroports canadiens seulement.

Pour plus de détails ou pour réserver, visitez sunwing.ca.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols domestiques. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante du prix du Choix du Consommateur année après année. Les clients pourront commencer leurs vacances avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux** et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

** Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c36c030a-aff7-4fef-9380-da0006267b51

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :