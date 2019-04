Le Conseil des arts et des lettres du Québec souligne ses 25 ans!





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité et la font rayonner ici et à l'étranger. Le Conseil a permis à plus de 13 000 artistes et organismes de toutes les régions du Québec, d'offrir une culture foisonnante et diversifiée dans toutes les disciplines, qui nous enrichit, nous rapproche, nous émerveille et suscite l'admiration des publics d'ici et d'ailleurs - d'Histoire de Pi à J'aime Hydro, du festival Mutek aux courts-métrages Fauve ou Marguerite en lice aux Oscars. De 1994 à aujourd'hui, le nombre d'organismes artistiques et littéraires soutenus par le Conseil a plus que doublé, passant de 370 à 872! Suivant la même courbe, le nombre de bourses attribuées aux artistes et aux écrivains a enregistré une augmentation de 93 %.

De Dany Laferrière à Marie Chouinard en passant par Yannick Nézet-Séguin, Nadia Myre, le Cirque Alfonse, Arcade Fire et Denis Villeneuve, le Conseil des arts et des lettres du Québec mise sur les pratiques originales, en soutenant les artistes de talent et en épaulant des compagnies dynamiques dans la création d'oeuvres singulières. Pour souligner la créativité et les succès des artistes, écrivains et organismes soutenus au cours des 25 dernières années, le Conseil, en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et événementiels tels que Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Festival Trans-Amériques, le Carrefour international de théâtre de Québec, le Festival Québec BD et le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue offrira un programme d'activités gratuites pour le public dans différentes régions du Québec, d'avril à décembre 2019. La liste des activités sera bonifiée en cours d'année et est disponible sur le site du Conseil au www.calq.gouv.qc.ca.

Un bilan impressionnant

Outil de développement des arts et des lettres du Québec, cette évolution du Conseil reflète l'épanouissement qu'a connu la scène artistique québécoise de 1994 à aujourd'hui. Au chapitre du rayonnement international, le Conseil soutient aujourd'hui chaque jour la présentation de sept spectacles sur les grandes scènes du monde. Alors que seule une trentaine de bourses de déplacement permettaient la mobilité des artistes à l'extérieur du Québec en 1994, le Conseil en attribue maintenant plus de 500 par année.

Une transformation notable est également observée aux quatre coins du Québec. Le nombre de bourses aux artistes et aux écrivains a triplé alors que le nombre de subventions accordées aux organismes dans les régions (en dehors de Québec et Montréal) a quintuplé. Depuis 2014, le Conseil soutient d'ailleurs plus d'une centaine de diffuseurs et de centres d'expositions qui proposent une multitude d'oeuvres de créateurs d'ici et d'ailleurs à l'ensemble du public québécois.

« L'importance des arts dans notre société est majeure et leur apport dans nos communautés, tant sur le plan social qu'économique, est clairement démontré. L'excellence, la richesse et la multiplicité des propositions de nos artistes et organismes de création sont évidentes. Depuis 25 ans, la force du Conseil repose sur la diversité des points de vue qui peuvent s'y exprimer, le rassemblement de compétences et le partage des connaissances. Notre mission de soutien au développement d'un écosystème durable dans l'ensemble du Québec demeure cruciale pour permettre aux arts d'être accessibles au plus grand nombre. L'expérience du Conseil, conjuguée au dynamisme des milieux, nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme et ce sont animés de la même passion que l'équipe et les administrateurs du Conseil continueront d'épauler les artistes, écrivains et travailleurs culturels ».

- Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

Une organisation tournée vers l'avenir

Passant de la machine à écrire aux services en ligne, le Conseil a évolué en phase avec les milieux qu'il dessert afin de répondre à leurs multiples besoins : de la recherche à la tournée, en passant par la création, la production, la diffusion et le perfectionnement. Son intervention a notamment contribué à l'amélioration des conditions socio-économiques des créateurs et à la mise en place de mécanismes renforçant le respect des droits d'auteur. Le Conseil a encouragé l'intégration de la relève et la poursuite de carrières. Il a mis en oeuvre un programme adapté aux cultures des Autochtones et des mesures incitatives favorisant l'inclusion des clientèles marginalisées. Il s'est fait complice du rayonnement culturel québécois sur la scène internationale et a appuyé la conquête de nouveaux marchés.

« En lien avec les orientations de la Politique culturelle du Québec et de notre nouveau plan stratégique qui sera dévoilé sous peu, trois enjeux mobiliseront l'ensemble de nos ressources au cours des prochaines années : le renforcement des carrières artistiques et des organisations; le rayonnement des arts auprès des publics et le partage des connaissances. Nous sommes notamment à pied d'oeuvre pour développer un nouveau programme de bourses que nous souhaitons offrir aux artistes dans les prochains mois. Bien que nous soyons fiers du chemin parcouru, notre attention est maintenant portée sur ce que nous devons encore accomplir à court, moyen et long terme pour assurer un développement artistique durable et inclusif dans l'ensemble du Québec », a ajouté Mme Jean.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Pour en savoir davantage, visitez le www.calq.gouv.qc.ca ou suiviez le Conseil sur ses médias sociaux au www.facebook.com/LeCALQ et www.twitter.com/LeCALQ.

Annexe A

Des activités spéciales pour souligner le 25e anniversaire

Prétexte à célébrer le talent et les succès des artistes, des écrivains et des organismes soutenus au cours des 25 dernières années, un programme d'activités gratuites pour le public faisant la part belle à plusieurs disciplines et se déroulant dans différentes régions du Québec, ponctuera l'année d'avril à décembre 2019 en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et événementiels.

La fête de la littérature

Une nouvelle série de conférences intitulée Des arts et des lettres prendra l'affiche à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en collaboration avec celle-ci, célébrant la littérature et la langue française. Au menu, des conférences, des entretiens et des périodes d'échanges avec les auteurs Marie Laberge, Michel Rabagliati, Rodney Saint-Éloi et Michel Tremblay. D'autres conférences sont en préparation pour l'automne, dont la teneur sera communiquée ultérieurement.

Marie Laberge : 4 avril à 19 h, Auditorium de BAnQ Vieux-Montréal, 535 avenue Viger Est, Montréal

Michel Rabagliati : 10 mai à 19 h, Auditorium de la Grande-Bibliothèque, 475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal

Rodney Saint-Éloi : 1er juin à 19 h, Auditorium de la Grande-Bibliothèque, 475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal

Michel Tremblay : 11 juin à 19 h, Auditorium de la Grande-Bibliothèque, 475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal

Puis, à Québec, un tête-à-tête entre deux des bédéistes les plus populaires de la bande dessinée jeunesse au Québec : Achdé - qui a succédé à Morris comme illustrateur de Lucky Luke - et Alex A. auteur prolifique de L'agent Jean, se déroulera au Musée national des beaux-arts du Québec, en collaboration avec le Festival Québec BD.

Rencontre privilégiée avec Achdé et Alex A. : 13 avril à 16h Auditorium Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre-Lassonde, 179, Grande Allée Ouest, Québec

Pleins feux sur les arts de la scène

Engagé dès le début de la révolution syrienne pour la défense des droits de l'homme et contraint à l'exil après son arrestation, l'homme de théâtre d'origine syrienne Jalal Altawil nous raconte comment sa pratique artistique en est teintée. Cette conférence s'inscrit en marge de la présentation de la pièce de Wajdi Mouawad Tous des oiseaux, en collaboration avec le Festival TransAmériques (FTA).

De Damas à Paris : le théâtre en exil - 28 mai, 17h. Animation de Martin Faucher et Jennie Mill au Quartier Général du FTA, Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences de l'UQAM, 175, ave. Président-Kennedy.

Une conférence/entretien des guitaristes Rémi Boucher et Afshin Torabi, traitant de leurs parcours respectifs et des principaux enjeux des musiciens professionnels de concert, sera offerte en collaboration avec le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, en écho à la présentation d'une exposition d'affiches d'Alain Lévesque pour souligner les 15 ans du festival.

Le 31 mai à 13h, Galerie Rock Lamothe, 131, 8e Rue, Rouyn-Noranda.

Un entretien entre le comédien et metteur en scène Mani Soleymanlou et la directrice artistique du Carrefour international de théâtre de Québec, Marie Gignac, sur les secrets de la création théâtrale.

Mani Soleymanlou s'offre en cadeau : le 7 juin en formule 5 à 7, au café-bar du festival Le Zinc, Québec.

Hommage à des ambassadeurs culturels d'exception

La cérémonie annuelle de remise d'insignes de l'Ordre des arts et des lettres du Québec se déroulera le 27 mai 2019 à Montréal en présence de seize des dix-sept personnalités honorées, dont la liste sera dévoilée le 1er mai 2019 par voie de communiqué. Suivez le Conseil sur les réseaux sociaux via le mot-clic #CALQ ou en vous abonnant aux comptes twitter.com/LeCALQ et facebook.com./LeCALQ

