Air Canada se classe en tête des transporteurs nord-américains dans les catégories du service de repas et des trousses de toilette en classe affaires à la remise des prix des lecteurs du magazine PAX International

MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a réaffirmé sa position de chef de file de l'industrie parmi les transporteurs nord-américains lors de la remise des prix des lecteurs du magazine PAX International. En effet, le transporteur a remporté le prix de l'excellence en matière de service de repas décerné à un transporteur nord-américain et le prix de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques.

« Nous sommes honorés d'avoir remporté le prix de l'excellence en matière de service de repas et celui de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques à l'occasion de la remise des prix des lecteurs du magazine PAX International. Au nom d'Air Canada, je tiens à remercier le magazine Pax international, ainsi que ses lecteurs, pour ces distinctions qui témoignent de notre engagement à l'égard de l'excellence du service à la clientèle, offert par notre équipe dévouée à bord. Nos investissements continus dans les produits et services comprennent notre partenariat avec le réputé chef canadien David Hawksworth, les repas spécifiques aux liaisons, les options santé, ainsi que les trousses de toilette de la marque montréalaise WANT Les Essentiels et les produits de soins de la peau de la marque vancouvéroise Vitruvi », a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits d'Air Canada.

« Nous sommes ravis que nos lecteurs aient classé notre transporteur national au premier rang dans deux catégories cette année : service de repas décerné à un transporteur nord-américain, et meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques pour sa collaboration avec le fournisseur, Buzz. Félicitations à Air Canada pour cette prestigieuse reconnaissance de la part de l'industrie du service en vol », a déclaré M. Aijaz Khan, éditeur de PAX international.

Les prix des lecteurs du magazine PAX International ont été annoncés à l'exposition Aircraft Interiors and World Travel Catering qui s'est tenue à Hambourg le 3 avril 2019. Ils sont fondés sur les propositions des sociétés aériennes et des fournisseurs de l'industrie. PAX International est une publication de renommée mondiale qui couvre les actualités et les développements dans les secteurs des services aux passagers, de l'aménagement cabine, des systèmes de divertissements à bord, de la connectivité, ainsi que de la maintenance, réparation et révision.

Les prix des lecteurs du magazine PAX International sont les plus récentes distinctions décernées à Air Canada, qui a été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord à la remise des World Airline Awards 2018 de Skytrax et qui demeure le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon Skytrax. Voici d'autres récompenses reçues récemment :

Skytrax - Meilleur transporteur pour la propreté des cabines en Amérique du Nord (2018)

Prix Travellers' Choice de TripAdvisor - Meilleure classe affaires en Amérique du Nord

Magazine américain Business Traveler - Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience à bord

- Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience à bord GlobeRunner Awards du magazine Frequent Business Traveler - Meilleur transporteur aérien des Amériques et meilleur salon aéroportuaire de classe affaires (dans les deux cas, ex æquo avec le partenaire commercial Star Alliance United Airlines)

