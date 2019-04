Invitation aux médias - Événement Tentacules 13 artistes, 5 concerts, 3 installations





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour sa 13e édition de Tentacules, Codes d'accès présente une journée complète de performances, reflet des tendances actuelles en musique nouvelle et contemporaine, lors d'un parcours incluant 13 artistes émergent·es, 5 concerts et 3 installations audiovisuelles. Tentacules aura lieu à La Sala Rossa et à La Vitrola le dimanche 14 avril 2019 à partir de 14 h 37.

Les performances seront suivies de courtes conversations avec les artistes. Le public est convié à un broue et bouchées convivial dès 18 h 32, immédiatement suivi du concert de clôture.

Ce gavage musical débute avec murmures in binary, une création audiovisuelle du compositeur Zihua Tan interprétée par Daniel Áñez, Geneviève Liboiron et Noam Bierstone. À l'aide d'un dispositif visuel faisant écho aux égoportraits et à la surveillance électronique, l'oeuvre brouille les limites entre observateurs et observés et numérique et analogique.

Le saxophoniste Gavin Goodwin présente Wild Creatures, une exploration des limites et potentialités de son instrument conjuguée aux nouvelles technologies, à travers les paysages sonores de deux oeuvres inspirées des montagnes de Virginie et de l'urbanité vibrante de Chicago.

La scène sera ensuite prise d'assaut par le compositeur et interprète Gian Tenio Carlone dans Dress Like a Woman & Sing About the Devil, une performance-bataille explorant les thèmes de l'identité, de la violence et de l'acte de création. Livrée d'un souffle, cette oeuvre tire ses influences du hip-hop, du métal, du stand-up et du théâtre de la cruauté.

Dans une lignée similaire, Evelin Ramón enchaîne avec Babilonia, une ode à ces lieux extraordinaires détruits, corrompus ou souillés par le temps, l'avidité et la bêtise humaine. Empreinte de nostalgie cette intense performance vocale allie musique, théâtre, vidéo et traitement électroacoustique.

À 18 h 32, Codes d'accès propose un répit avec une formule broue & bouchées à la bonne franquette en la présence du DJ Roger Tellier Craig.

Pour clore Tentacules, le collectif iNSITU formé de Émilie Mouchous, Raphaël Néron et Claude Périard, investira alors La Sala Rossa en plongeant le public au coeur de performances audiovisuelles entrecoupées d'improvisations. Les artistes du collectif proposent aussi trois installations à découvrir au gré de la journée.

Les fêtards pourront poursuivre leur soirée au bar de La Sala Rossa en compagnie des artistes.

Joignez-nous le dimanche 14 avril dès 14h37 pour expérimenter Tentacules et vous gaver de vin, de musique, de poésie ou de vertus.

Horaire et programme complet : codesdacces.com

Achat en ligne : https://lepointdevente.com/billets/tentacules2019

La Sala Rossa : 4848 boul. Saint-Laurent, Montréal

La Vitrola : 4602 boul. Saint-Laurent, Montréal

Codes d'accès concrétise les ambitions des artistes émergent·es des musiques nouvelles et favorise la démocratisation des oeuvres auprès du public en produisant des événements audacieux par leur forme et contenus ainsi qu'en concevant des contextes favorables à la rencontre et la prise de risques.

