Bientôt 1.000 km d'autonomie pour les véhicules électriques grâce à la technologie énergétique d'Innolith





Innolith AG, le leader mondial de la technologie des batteries inorganiques rechargeables, a annoncé aujourd'hui qu'il développe actuellement la première batterie 1.000 Wh/kg rechargeable au monde. En cours de développement dans le laboratoire de la Société en Allemagne, la nouvelle batterie Energy d'Innolith serait capable d'alimenter un véhicule électrique (VE) pendant plus de 1.000 km avec une seule charge. La batterie Energy d'Innolith permettrait également de réduire considérablement les coûts parce qu'elle évite l'utilisation de matériaux exotiques et onéreux et que la densité du système est très élevée.

Outre la grande autonomie qu'elle procure et ses avantages en termes de coûts, la batterie Energy d'Innolith sera la première batterie au lithium ininflammable destinée aux véhicules électriques. Contrairement aux batteries classiques pour VE qui utilisent un électrolyte organique inflammable, la batterie d'Innolith est basée sur un électrolyte inorganique ininflammable. Le passage à des batteries ininflammables élimine la cause principale des incendies de batterie qui ont affecté les constructeurs de véhicules électriques.

«La révolution des VE bute sur les limites des batteries disponibles actuellement, explique Sergey Buchin, PDG d'Innolith AG. Les consommateurs veulent une autonomie adéquate fournie par une seule charge dans un VE abordable et la certitude qu'il ne va pas prendre feu. La batterie Innolith Energy Battery est la technologie d'avant-garde qui peut potentiellement répondre à tous ces besoins.»

Innolith commercialisera la batterie Energy tout d'abord via une première production pilote en Allemagne, puis au travers de partenariats de licence avec les principaux fabricants de batteries et constructeurs automobiles. Le développement et la commercialisation de la batterie Energy d'Innolith devraient prendre trois à cinq ans.

Pour la chimie de sa batterie Energy, Innolith a utilisé une méthode de conversion innovante permettant de générer la haute densité énergétique observée dans chaque cellule. Les matériaux réactifs de conversion offrent une nouvelle voie prometteuse pour les cellules de batterie à haute densité énergétique, car ils permettent de dépasser les performances médiocres des matériaux d'intercalation traditionnels. Cette nouvelle approche permettra aux batteries d'atteindre des valeurs de contenu énergétique au niveau des cellules impossibles à obtenir auparavant.

«Cette nouvelle avancée est le fruit d'années de recherche approfondie sur tous les aspects des électrolytes inorganiques et leur application aux batteries rechargeables, déclare Alan Greenshields, président d'Innolith. En résumé, l'expérience acquise dans la fabrication de batteries à haute puissance d'une robustesse et d'un cycle de vie exceptionnels s'avère également être la base idéale pour la fabrication de produits à haute énergie. L'absence de matériaux organiques ? un aspect clé de la technologie de batterie d'Innolith ? élimine la source critique de risque pour la sécurité et d'instabilité chimique des batteries à haute énergie. Tout s'est mis en place en 2018 grâce à plusieurs avancées extraordinaires enregistrées par notre R&D.»

Innolith a déposé des demandes de brevets pour les inventions clés liées à la batterie Energy et maintient également la confidentialité commerciale du mécanisme de chimie cellulaire. En vertu de tous les accords de licence relatifs à la batterie Energy, Innolith conservera le contrôle de tous les approvisionnements en produits chimiques de spécialité afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle.

Innolith a déjà prouvé le caractère novateur des batteries rechargeables ininflammables et inorganiques avec un premier produit, la batterie Grid-Scale Power utilisée aujourd'hui par le réseau PJM aux États-Unis pour fournir des services rapides de régulation de la fréquence. La chimie utilisée dans cette batterie s'est avérée efficace pour plus de 55.000 cycles de décharge de pleine profondeur, soit 10 à 100 fois le nombre maximum de cycles des batteries Li-ion existantes utilisées actuellement.

À propos d'Innolith

Innolith AG est une entreprise de technologue énergétique basée à Bâle, en Suisse. La Société est la première à exploiter une plateforme technologique de batteries inorganiques qui fournit des batteries rechargeables présentant des niveaux sans précédent de sécurité, de durabilité, de puissance et, désormais, d'énergie. La plate-forme remplace les électrolytes inflammables à base de solvant organique utilisés dans toutes les autres batteries lithium-ion disponibles sur le marché par un électrolyte liquide ininflammable fabriqué entièrement à partir de matériaux inorganiques. Innolith mène ses recherches primaires dans son laboratoire de Bruchsal, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 10:20 et diffusé par :