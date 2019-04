BIXI : un « Neuf » de Pâques pour Saint-Laurent!





SAINT-LAURENT, QC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de la fête de Pâques et comme annoncé l'été dernier, Saint-Laurent sera doté de neuf stations de vélos en libre-service BIXI. Celles-ci seront fonctionnelles à partir du

15 avril prochain jusqu'au 15 novembre 2019 pour la première saison. Les emplacements ont été choisis par BIXI Montréal en concertation avec la Section circulation et transport de l'arrondissement en fonction de critères rigoureux identifiant des secteurs à forte probabilité de déplacements.

Citations

« Nous nous réjouissons d'accueillir ces neuf stations de BIXI en réponse aux besoins de mobilité de nos résidents et travailleurs, toujours plus nombreux sur notre territoire. Les usagers vont ainsi pouvoir se déplacer plus rapidement dans Saint-Laurent mais aussi rejoindre les arrondissements voisins en profitant de tout le réseau BIXI dans le reste de Montréal. Ce nouveau service fait partie de notre politique en faveur des modes de transports actifs, écologiques et durables. Depuis plus de 10 ans, en collaboration avec Mobilité alternative, la division transport de Développement économique de Saint-Laurent, l'arrondissement met en place une stratégie pour développer des solutions de rechange à l'auto-solo. La prochaine arrivée d'Auto-Mobile, service d'autopartage en libre-service de Communauto, va également dans ce sens. Cette stratégie était présente dès notre Plan de transport 2009-2011 et a ensuite été développée dans notre Plan local de déplacements adopté en 2017. Cela correspond parfaitement à notre déclaration de janvier dernier faisant de Saint-Laurent un territoire municipal durable. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« À l'ère de l'optimisation du réseau BIXI, le lien entre l'arrondissement de Saint-Laurent et notre mode de transport actif est plus que naturel. Nous sommes fiers de cette collaboration, car promouvoir de saines habitudes de vie fait partie de notre quotidien. Le vélo est de plus en plus populaire à Montréal et depuis la création de BIXI Montréal en 2014, l'utilisation du service n'a cessé de croître. En 2019, plus de 600 stations et 7 250 vélos sont disponibles pour les citoyens de Montréal, Longueuil et Westmount, ce qui fait de BIXI le plus grand réseau en Amérique du Nord après celui de New York! J'espère que les travailleurs et les citoyens de Saint-Laurent profiteront de l'arrivée de BIXI pour découvrir ce mode de transport pratique, écologique et le plus économique en ville. »

Christian Vermette, Directeur général, BIXI Montréal

Faits saillants

Les neuf stations seront situées aux emplacements suivants :

Métro Cote-Vertu (place Rodolphe Rousseau) Cégeps de Saint-Laurent et Vanier (rues de L'Église / Saint-Germain) Métro Du Collège (rue Cartier / boulevard Décarie) Bibliothèque du Boisé (boulevards Cavendish / Thimens) Parc Harris (rue Tassé / avenue O'Brien) Parc Marcel-Laurin (boulevards Thimens / Alexis-Nihon) Parc Cousineau (avenue O' Brien / rue Poirier) Ateliers municipaux de Saint-Laurent (boulevard Cavendish / rue Poirier) Mairie de Saint-Laurent (boulevard Marcel-Laurin / rue Beaudet)

Ces choix visent en priorité à répondre aux estimations de la demande basées notamment sur les critères suivants :

Le bassin potentiel d'utilisateurs :

Les points générateurs de déplacements.

Les éléments favorisant le choix du vélo.

L'intermodalité avec les autres moyens de transport.

Ces stations offriront 254 ancrages de vélos au total. Certains des vélos mis à disposition, environ 125 au lancement, font partie d'une nouvelle génération puisqu'ils ont sept vitesses, contrairement aux BIXI traditionnels qui n'en ont que trois. Pour rappel, ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'expansion du réseau BIXI dans cinq nouveaux arrondissements: Anjou, Lachine, Saint-Léonard, Montréal-Nord et Saint-Laurent. La Ville de Montréal a acquis 1000 nouveaux vélos de la nouvelle génération pour cette expansion.

Les usagers pourront bénéficier du réseau cyclable de Saint-Laurent passé en 10 ans de 2 à 55 km. Depuis 2004, en collaboration avec Mobilité alternative, Saint-Laurent permet aussi à ses employés un accès à des vélos en libre-service avec le programme AccèsVélo.

Sécuriser les cyclistes est une priorité et un objectif permanent de l'arrondissement. Ainsi, une campagne d'affichage incite depuis 2017 à respecter une distance de sécurité par rapport aux cyclistes. Les passages du viaduc Sainte-Croix et de la traverse Montpellier ont également été sécurisés.

Saint-Laurent a aussi lancé en 2016 le développement d'une véloroute qui prévoit le déploiement d'un lien cyclable sur près de 10 km, dans l'axe de la ligne ferroviaire Deux-Montagnes, améliorant l'accès à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et à la Ville de Mont-Royal. Enfin, Saint-Laurent a participé au projet pilote de BIXI électriques en 2018, en vue d'un possible déploiement à plus grande échelle.

Ces mesures ont développé une véritable culture du vélo à Saint-Laurent. C'est la raison pour laquelle l'arrondissement participe au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE lancé en 2015 par Vélo Québec et pour lequel cinq établissements laurentiens ont déjà obtenu la certification.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprend 7250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil et à Westmount.

