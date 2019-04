SHIMANO STEPS: un quart des européens se disent prêts à se rendre au travail en vélo électrique





SHIMANO STEPS dévoile aujourd'hui les conclusions de la plus grande étude européenne sur les vélos électriques et la volonté des répondants à se rendre au travail en vélo électrique. Cette étude indépendante* réalisée auprès de 12 000 personnes dans 10 marchés, indique que 24% des Européens envisageraient d'aller au travail en vélo électrique. Près de la moitié de la population des Pays-Bas (47%) se dit prête à aller au travail en vélo électrique, le pourcentage le plus élevé en Europe, suivi par l'Espagne (39%) et l'Italie (33%).

Classement des pays qui envisageraient d'utiliser un vélo électrique pour se rendre au travail:

1. Pays-Bas 47% 2. Espagne 39% 3. Italie 33% 4. Belgique 31% 5. Norvège 27% 6. Allemagne 21% 7. Danemark 21% 8. France 18% 9. Suède 15% 10. Royaume-Uni 11%

L'étude SHIMANO STEPS dévoile qu'en Europe, les principales motivations pour aller travailler en vélo électrique sont les suivantes: "rester en forme" (34%), "protéger l'environnement" (30%) et "économiser de l'argent" (30%). Les obstacles à l'adoption des vélos électriques pour aller au travail sont "la possibilité de mauvais temps" (37%), "le coût d'un vélo électrique" (34%) et "arriver au travail en sueur" (25%).

Le Royaume-Uni est le moins enclin (11%) à choisir un vélo électrique pour se rendre au travail, bien en-dessous de la moyenne européenne. La possibilité de mauvais temps (43%) et d'arriver au travail en nage (35%) sont les principales raisons évoquées par les répondants britanniques.

"Nous observons une croissance considérable sur le marché des vélos électriques en Europe, et cette étude souligne la probabilité d'une adoption généralisée de vélos électriques pour se rendre au travail à l'avenir", déclare Jeroen Van Vulpen, responsable de la marque SHIMANO STEPS. "Nous savons qu'il existe déjà une solide culture de cyclisme dans certains pays, dans lesquels les personnes qui sont passées au vélo électrique trouvent que le mauvais temps est rarement un problème insurmontable et que la sueur n'est plus une préoccupation grâce à l'assistance électrique pour atténuer l'effort. Il est très encourageant de constater que sur l'ensemble des marchés, le public se dit prêt à passer aux vélos électriques pour rester en forme et pour protéger l'environnement."

"Cette recherche réalisée par Shimano arrive à point nommé, et confirme qu'il existe un énorme potentiel pour les vélos à assistance électrique, tout particulièrement avec la construction de pistes cyclables plus longues", déclare Ádám Bodor, responsable de la communication, Fédération cycliste européenne. "Ces vélos sont un atout majeur dans la famille des bicycles car ils contribuent à un transport durable actif et se substituent à des trajets automobiles de plus en plus longs."

NOTES AUX RÉDACTEURS

1. Sauf indication contraire, tous les chiffres proviennent de YouGov Plc. Nombre de participants: 14 606 adultes. Étude réalisée en ligne entre le 30 janvier et le 13 février 2019. Les chiffres sont pondérés et représentatifs de la population adulte (18 ans et plus) de chaque pays.

Résultats de l'étude paneuropéenne de SHIMANO STEPS:

Principales motivations pour passer aux vélos électriques:

1. Rester en forme (34%)

2. Protéger l'environnement (30%)

3. Économiser de l'argent (30%)

Principaux obstacles:

1. La possibilité de mauvais temps (37%)

2. Le coût trop élevé des vélos électriques (34%)

3. Lieu de travail trop éloigné pour s'y rendre en vélo électrique (31%)

