Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 - Bilan de l'an 1 : des avancées à souligner et des défis à venir dans la lutte à l'itinérance à Montréal





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile aujourd'hui les nombreuses réalisations de la première année du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 : Parce que la rue a différents visages .

Ce premier bilan a été réalisé avec les services municipaux et les arrondissements, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM), le Centre intégré et universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-sud-de-l'Île-de-Montréal. Une cinquantaine d'organismes communautaires ont également été consultés.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru pour l'atteinte de nos objectifs au cours de cette première année où nous avons renforcé de nombreuses mesures sur le terrains, grâce à la précieuse collaboration de nos partenaires publics et communautaires. Je remercie ma collègue Rosannie Filato qui a mené à bien ce dossier dans les derniers mois. Maintenant, il faut redoubler d'ardeur devant les besoins, autant pour endiguer l'itinérance à sa source que pour renforcer la lutte à l'itinérance selon les réalités propres à notre métropole », explique Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 comprend 40 actions réparties sous 4 axes. Voici un aperçu des réalisations de la première année de sa mise en oeuvre.

Axe 1 : Accompagner et cohabiter dans l'espace public

Soutien de 13 initiatives d'intervention et de médiation sociale dans l'espace public qui ont conduit à de dizaines d'intervenants sociaux dans les rues et les parcs de Montréal, avec une attention particulière pour rejoindre les autochtones du square Cabot et les femmes dans différents quartiers.

Formation de milliers d'employés de la Ville de Montréal, du SPVM et de la STM afin de mieux intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance.

Nomination d'agents pivots en itinérance dans tous les postes de quartier pour développer expertises et synergies locales dans l'accompagnement des personnes.

Axe 2 : Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil

Soutien financier à une vingtaine de centres de jour et de services d'hébergement d'urgence, en complément au financement du réseau de la santé et des services sociaux et de donateurs privés pour offrir une alternative à la rue.

Collaboration à l'ouverture d'une unité de débordement temporaire des refuges dans l'ancien hôpital Royal- Victoria .

Axe 3 : Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Bonification de l'offre de logements avec soutien communautaire : 17 projets comprenant 454 logements sont en voie de réalisation, soit la moitié de l'objectif de 950 logements.

Axe 4 : Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Révision en cours de la règlementation municipale en vue de prévenir la discrimination et le profilage social et racial.

Réhabilitation de 336 personnes de la rue grâce au Programme d'accompagnement justice - itinérance à la Cour .

. Emploi de centaines de personnes en situation d'itinérance dans des projets d'insertion comme les Brigades vertes.

« La semaine dernière, de nouvelles données ont été révélées sur l'itinérance visible à Montréal. À ces données, la Ville est engagée à poursuivre les efforts pour documenter d'autres facettes du phénomène, de façon complémentaire. Outre l'étude de l'offre en refuges à Montréal en cours, la Ville a également entamé la réalisation de portraits de l'itinérance ailleurs sur le territoire, selon les réalités différentes qui y sont vécues, tant dans l'Est que dans l'Ouest, au Nord et dans d'autres quartiers ciblés », conclut Mme Goulet.

Pour connaître en détail l'ensemble des actions du bilan de la première année du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 : Parce que la rue a différents visages, cliquer ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 10:13 et diffusé par :